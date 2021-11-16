В Украине хотят изменить законы для нарушителей ПДД. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что в стране может заработать система штрафных баллов для водителей-нарушителей.

— Мы должны ввести у нас штрафные баллы — это положительная практика, которая уже доказала свою эффективность в зарубежных странах. Сейчас разрабатывается законопроект, который поможет усилить не только контроль, но и профилактику совершенных нарушений, — заявил Белошицкий.

Сама система не нова для украинских водителей — она функционировала в пределах страны с 2015 года. Ее принцип достаточно прост — в начале года каждому водителю начислялось 150 баллов, и при нарушении ПДД каждый раз списывалось по 50 баллов.

Списывали за каждое нарушение, включая превышение скорости, проезд по полосе общественного транспорта, неправильную парковку и так далее. Когда количество баллов достигает 0 — водителю выписывали штраф, который он должен заплатить в денежном эквиваленте. Уже в конце 2020 года такую практику отменили, и многие водители игнорируют оплату штрафов.

Однако теперь правоохранительные органы могут конфисковать автомобили злостных нарушителей, который любят превышать скорость и игнорировать штрафы. Речь идет о превышении скорости более 150 км/ч, а у первых нарушителей начнут забирать авто в Харькове. Известно, что такие нарушения зачастую делают одни и те же люди, так что в конфискации транспортного средства есть смысл.