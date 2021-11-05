С 2022 года камеры автофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе. Также системы КАСКАД уменьшили количество ДТП на определенных участках, и принесли в бюджет Украины 500 млн гривен. Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Алексея, использование камер снизило количество ДТП на дорогах. К примеру, на участках с системами КАСКАД количество аварий с погибшими или травмированными уменьшилось на 65%, если сравнивать с 2020 годом.

Однако статистика патрульной полиции свидетельствует об общем увеличении ДТП на дорогах Украины — за 2021 год этот показатель увеличился на 15%, если сравнивать с прошлым годом.

Известно, что сейчас в стране работает 236 камер автофиксации КАСКАД, и до конца года их количество увеличится до 270. В 2022 году установят еще 210 датчиков, а в 2023 — еще 100.

Камеры смогут фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, а также остановка на полосе общественного транспорта. Тестирование новых функций начнется уже в 2022 году.

Также Алексей рассказал об эффективности данной системы — с 1 июня 2020 года с помощью камер было выписано более 3 млн постановлений. В денежном эквиваленте, нарушители ПДД оплатили штрафов на 0,5 млрд гривен.