Эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2023 года для Фактов ICTV.Life составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

По его словам, первый месяц осени для многих станет устойчивой ступенькой в покорении новых высот. Сейчас главное — внимательно смотреть по сторонам. Не игнорируйте удачные возможности и людей, которые встретятся на пути. Это откроет вам смелые горизонты. В личной сфере сентябрь поможет найти взаимопонимание парам, которые зачастили с ссорами. Главное — не упрямствовать и идти на конструктивный диалог.

Овны

Сентябрь будет богат позитивными эмоциями и приятными знакомствами. Скорее всего, в вашем окружении появятся новые авторитеты, которые подтолкнут к смелым целям и даже помогут сделать к ним первый шаг. В финансовой сфере месяц не сулит спонтанных доходов или головокружительной удачи. Но при этом стабильность позволит спланировать свой бюджет и чувствовать себя спокойно.

Тельцы

Начало осени для Тельцов — время перемен. Скорее всего, представители знака смогут по-новому посмотреть на многие вещи и переосмыслить свои подходы к различным жизненным ситуациям. Вполне возможно, что промелькнут мысли о смене работы, места жительства, или же вы прекратите общение с эгоистичными людьми, которые пытались получить от вас выгоду, не давая ничего взамен. В конце месяца возможны небольшие проблемы со здоровьем. А потому стоит обратить внимание на свой иммунитет.

Близнецы

Не стоит огорчаться, если первые дни сентября не порадуют вас удачным стечением обстоятельств. Вам может показаться, что ситуация разворачивается вовсе не в вашу пользу. Но если сумеете посмотреть на происходящее под другим углом — увидите, что судьба наоборот отводит вас подальше от заведомо ложного пути, подсказывая более легкую, а главное — короткую дорогу к цели. В делах любовных у семейных пар возможны споры на финансовой почве. Совет звезд — быть терпимее к любимому человеку. Ситуация с деньгами наладится, а вот над гармонией отношений придется работать долго.

Раки

Не стоит торопиться в принятии решений. Первый месяц осени может подталкивать вас к нерациональным поступкам и поспешным выводам. А потому будет вовсе не лишним прислушиваться к советам близких людей. В профессиональной сфере Ракам стоит поднажать. Сейчас самое время проявить свои таланты и расширить горизонты, будь то бизнес, или карьерный рост. Одиноким сердцам сентябрь сулит романтические знакомства. Вполне возможно, что вы встретите свою половинку.

Львы

Амбиции Львов в этом месяце получат серьезное и надежное подспорье. Кирпичик за кирпичиком вы сможете построить фундамент для будущих свершений. Главное — не ввязываться в конфликты в коллективе и, уж тем более, держаться подальше от сплетен. Склоки могут заметно подпортить вам репутацию. В конце месяца звезды сулят нежданные доходы. Скорее всего, это будут дивиденды за давние ваши успехи, о которых вы успели забыть. В любом случае — чем не прекрасная возможность порадовать себя приятной покупкой?

Девы

Сентябрь позволит Девам преодолеть многие преграды на пути. И главная из этих преград — собственная неуверенность. Представители знака сумеют посмотреть на себя со стороны, без критических оценок и предвзятых замечаний к своей персоне. Важно при этом не только сделать выводы, но и применить их в жизни. А случай такой предоставится, и не один. Звезды сулят немало удачных событий и перспективных знакомств. Действуйте!

Весы

В этот период Весам стоит чаще прислушиваться к собственной интуиции. Внутреннее чутье может не только подтолкнуть вас в правильное русло, но и оградить от ненадежных людей и опасных авантюр. В делах семейных звезды советуют избегать колких замечаний и строгой критики в адрес любимых людей. Сейчас конфликт может вспыхнуть даже от искры маленького спора.

Скорпионы

Скорпионам звезды советуют внимательнее присмотреться к своему окружению. Сейчас вам будет очень ярко виден балласт, в виде эгоцентричных, токсичных людей, которые “дружат” с вами из-за собственной выгоды. И тут не стоит играть в дипломатию. Смелее отстаивайте себя и свои границы. В конце месяца обратите внимание на свое питание. Ваша ЖКТ будет под ударом.

Стрельцы

Представителям знака стоит больше внимания и времени уделить своей семье. Скорее всего, вы слишком акцентируете на рабочих моментах и проблемах, забывая о самом главном и, тем самым, внося раздор в спокойную гладь семейного водоема. В делах финансовых звезды сулят Стрельцам дополнительный источник доходов. Вполне вероятно, что вы сможете быстро улучшить свое благосостояние.

Козероги

В сентябре Козерогам стоит занять выжидательную позицию и искать подходящий момент для действий. Ломясь грудью на амбразуру, вы не только упустите немало удачных шансов, но и оттолкнете от себя людей, которые могли поспособствовать вашему успеху. А потому наберитесь терпения. Также звезды советуют обуздать свое упрямство. Именно ваше желание всегда одерживать победу в спорах будет являться главной их причиной.

Водолеи

Начало сентября — удачное время, чтобы заняться творчеством. Вдохновение будет вашим частым гостем. А потому не ленитесь, смело записывайте идеи, которые пришли в голову, и беритесь за их реализацию. В любовной сфере одиноким сердцам не стоит торопить события. Ваша напористость и пылкий нрав может отпугнуть потенциального партнера.

Рыбы

Сентябрь обещает Рыбам удачу в решении бытовых и финансовых вопросов. В вашем окружении окажется немало людей, которые помогут дельными советами. Главное — прислушиваться к ним. В плане здоровья звезды советуют быть внимательнее к себе. Не игнорируйте симптомы недуга и не отмахивайтесь — решайте проблему здесь и сейчас.