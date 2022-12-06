Любовный гороскоп 2023 для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV подготовил экстрасенс Виктор Литовский.

Чего стоит остерегаться парам в 2023 году и на что могут надеяться одинокие представители знаков зодиака в год Водяного Черного Кролика, читайте в материале.

Овен

Год Кролика подготовит для Овнов множество перемен, и вы должны быть готовы к ним. Одиноких представителей знака будут ожидать новые знакомства с противоположной стороной, которые будут очень бурно и быстро развиваться.

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Овнов, которые находятся в паре, ожидает множество конфликтных ситуаций в начале года, которые могут не утихнуть, а наоборот будут разгораться все больше и больше. Звезды рекомендуют в таких ситуациях не делать из мухи слона, идти на компромиссы и находить мирные выходы из конфликтов, ссор, даже если вы считаете, что правда на вашей стороне.

Телец

Новый 2023 год станет судьбоносным для многих представителей знака. Одинокие найдут себе пару, Тельцы, которые уже состоят в отношениях, наконец-то их узаконят, а состоящие в браке смогут обзавестись детьми.

Однако представителям, которые уже находятся в отношениях и жаждут создать семью, стоит быть внимательными и не давить на вторую половинку в вопросах замужества, чтобы потом вам это все не вышло боком.

Близнецы

Представители знака зодиака Близнецы все свое время тратят на работу, продвижение по карьерной лестнице и забывают не только про себя, но и про своих любимых, вторую половинку. Одиноким Близнецам стоит остепенится и наконец-то научиться отдыхать, встречаться и знакомится с новыми людьми. Близнецам, которые уже состоят в отношениях, год подготовит множество сюрпризов от второй половинки, вы будете окутаны заботой, вниманием и любовью.

В середине года вас будут ожидать конфликтные ситуации, из-за которых вы будете винить себя, даже если вы были правы. Звезды рекомендуют не давать волю негативным эмоциям и стараться сглаживать углы.

Рак

У представителей знака зодиака Рак в начале года появится шанс наладить свою личную жизнь. Это касается не только Раков, которые состоят в отношениях, но и одиноких представителей знака. Ваше счастье находится совсем рядом. Вы должны действовать, выходить в свет, знакомится с людьми, общаться и тогда сможете создать крепкие отношения, которые перерастут к созданию семьи.

Не упустите свой шанс, ведь вторая половина года не сулит такой удачи. Вы можете начать отношения, которые ничего хорошего не принесут, а только потеряете свое время.

Лев

Свободные Львы ищут для себя того, кто может стать для них не только второй половинкой, но и того, рядом с кем можно душевно отдохнуть и не думать ни о чем важном. Большая вероятность того, что вы найдете такого человека. Есть вероятность, что такой человек уже есть в вашем окружении, просто вы не рассматривали его в роли потенциального партнера.

Для Львов, которые уже в отношениях, в приоритете будет спокойствие партнера. Побольше проводите время за разговорами для избежание спор, конфликтов.

Дева

Новый 2023 год будет очень удачным для создания крепких отношений. Представители знака зодиака Девы будут целый год погружены в романтические отношения. Для Дев, которые в отношениях и их союз крепкий, есть вероятность возврата к так называемому конфетно-букетному период.

Год будет наполнен новыми позитивными эмоциями, а те отношения, в которых есть проблемы или разногласия, а также присутствует вмешательство со стороны третьих лиц, могут быть прекращены и разорваны.

Весы

Для Весов начало года будет довольно сложным для построения крепких отношений с противоположным полом. Будьте готовы к тому, что вас могут ожидать бессмысленные и мелкие ссоры, стычки, конфликты. Однако не стоит так сильно огорчатся, ведь уже к началу лета все начнет налаживаться.

Вторая половина года подарит Весам новые знакомства с влиятельными и состоятельными людьми. Семейные отношения Весов, которые находятся в отношениях станут намного лучше, крепче и честнее.

Скорпион

Представителям знака зодиака Скорпион, год подготовил сложности, которые придутся на начало и конец года. В начале года ваши отношения пройдут через много проверок, испытаний и будут не простыми, а вот к концу года, вы попросту можете заскучать. Однако в целом год Кролика будет многообещающим.

Звезды советуют Вам внимательно присматриваться к вашему окружению, в нем есть человек, который испытывает к вам очень теплые и нежные чувства, отношения с которым можно перевести на абсолютно другой, новый уровень.

Стрелец

В год кролика Стрельцам рекомендуется взять паузу в личной жизни и взглянуть на свои отношения со стороны, проанализировать, сделать выводы и расставить все по полочкам. Помните, что иногда очень полезно отдохнуть на некоторое время друг от друга, чтобы запустить свои чувства заново, чтобы они вспыхнули, как в первый раз.

Перемены всегда идут к лучшему, не бойтесь, что-то менять в своей жизни. Стрельцам, которые находятся в браке, стоит дать своему партнеру свободы, не ограничивайте его в действиях, научитесь доверять второй половинке.

Козерог

Представителям знака зодиака Козерог, год Кролика не принесет каких-либо грандиозных перемен. В течении всего года вас будут ожидать приятные и неожиданные сюрпризы, радостные события, романтические встречи.

Помимо положительных моментов, возможны также неприятные и конфликтные ситуации с родными, близкими, второй половинкой, однако не стоит так сильно огорчаться, вы обязательно справитесь со всеми трудностями. Помните, чтобы не потерять близкого человека в этот год, перестаньте манипулировать ими.

Водолей

Новый 2023 год Водолеям преподнесет любовные приключения, сюрпризы, судьбоносные встречи. Одиноким Водолеям год предвещает множество внеплановых знакомств, интрижек, интересных, потенциальных кандидатур, однако из-за своего сложного характера Водолеям придется не сладко.

Для Водолеев, которые состоят в отношениях, велика вероятность того, что летом они отправятся в приятное путешествие, на отдых. Можете быть уверены на все 100%, в это время в ваших любовных отношениях будет царить идиллия и гармония.

Рыбы

Наступающий год для Рыб не будет связан с яркими романтическими переживаниями и встречами. Вы иначе выстроите для себя приоритеты и в первую очередь уделите свое внимание работе, карьере, учебе, займетесь саморазвитием, а не любовным интрижками. Однако появление второй половинки все же не исключено.

Для того, чтобы в ваших отношениях царила гармония, не стремитесь навязать свои правила партнеру, это может оттолкнуть его.