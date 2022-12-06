Любовный гороскоп 2023 для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV подготовил экстрасенс Виктор Литовский.
Чего стоит остерегаться парам в 2023 году и на что могут надеяться одинокие представители знаков зодиака в год Водяного Черного Кролика, читайте в материале.
- Овен
Год Кролика подготовит для Овнов множество перемен, и вы должны быть готовы к ним. Одиноких представителей знака будут ожидать новые знакомства с противоположной стороной, которые будут очень бурно и быстро развиваться.
Овнов, которые находятся в паре, ожидает множество конфликтных ситуаций в начале года, которые могут не утихнуть, а наоборот будут разгораться все больше и больше. Звезды рекомендуют в таких ситуациях не делать из мухи слона, идти на компромиссы и находить мирные выходы из конфликтов, ссор, даже если вы считаете, что правда на вашей стороне.
- Телец
Новый 2023 год станет судьбоносным для многих представителей знака. Одинокие найдут себе пару, Тельцы, которые уже состоят в отношениях, наконец-то их узаконят, а состоящие в браке смогут обзавестись детьми.
Однако представителям, которые уже находятся в отношениях и жаждут создать семью, стоит быть внимательными и не давить на вторую половинку в вопросах замужества, чтобы потом вам это все не вышло боком.
- Близнецы
Представители знака зодиака Близнецы все свое время тратят на работу, продвижение по карьерной лестнице и забывают не только про себя, но и про своих любимых, вторую половинку. Одиноким Близнецам стоит остепенится и наконец-то научиться отдыхать, встречаться и знакомится с новыми людьми. Близнецам, которые уже состоят в отношениях, год подготовит множество сюрпризов от второй половинки, вы будете окутаны заботой, вниманием и любовью.
В середине года вас будут ожидать конфликтные ситуации, из-за которых вы будете винить себя, даже если вы были правы. Звезды рекомендуют не давать волю негативным эмоциям и стараться сглаживать углы.
- Рак
У представителей знака зодиака Рак в начале года появится шанс наладить свою личную жизнь. Это касается не только Раков, которые состоят в отношениях, но и одиноких представителей знака. Ваше счастье находится совсем рядом. Вы должны действовать, выходить в свет, знакомится с людьми, общаться и тогда сможете создать крепкие отношения, которые перерастут к созданию семьи.
Не упустите свой шанс, ведь вторая половина года не сулит такой удачи. Вы можете начать отношения, которые ничего хорошего не принесут, а только потеряете свое время.
- Лев
Свободные Львы ищут для себя того, кто может стать для них не только второй половинкой, но и того, рядом с кем можно душевно отдохнуть и не думать ни о чем важном. Большая вероятность того, что вы найдете такого человека. Есть вероятность, что такой человек уже есть в вашем окружении, просто вы не рассматривали его в роли потенциального партнера.
Для Львов, которые уже в отношениях, в приоритете будет спокойствие партнера. Побольше проводите время за разговорами для избежание спор, конфликтов.
- Дева
Новый 2023 год будет очень удачным для создания крепких отношений. Представители знака зодиака Девы будут целый год погружены в романтические отношения. Для Дев, которые в отношениях и их союз крепкий, есть вероятность возврата к так называемому конфетно-букетному период.
Год будет наполнен новыми позитивными эмоциями, а те отношения, в которых есть проблемы или разногласия, а также присутствует вмешательство со стороны третьих лиц, могут быть прекращены и разорваны.
- Весы
Для Весов начало года будет довольно сложным для построения крепких отношений с противоположным полом. Будьте готовы к тому, что вас могут ожидать бессмысленные и мелкие ссоры, стычки, конфликты. Однако не стоит так сильно огорчатся, ведь уже к началу лета все начнет налаживаться.
Вторая половина года подарит Весам новые знакомства с влиятельными и состоятельными людьми. Семейные отношения Весов, которые находятся в отношениях станут намного лучше, крепче и честнее.
- Скорпион
Представителям знака зодиака Скорпион, год подготовил сложности, которые придутся на начало и конец года. В начале года ваши отношения пройдут через много проверок, испытаний и будут не простыми, а вот к концу года, вы попросту можете заскучать. Однако в целом год Кролика будет многообещающим.
Звезды советуют Вам внимательно присматриваться к вашему окружению, в нем есть человек, который испытывает к вам очень теплые и нежные чувства, отношения с которым можно перевести на абсолютно другой, новый уровень.
- Стрелец
В год кролика Стрельцам рекомендуется взять паузу в личной жизни и взглянуть на свои отношения со стороны, проанализировать, сделать выводы и расставить все по полочкам. Помните, что иногда очень полезно отдохнуть на некоторое время друг от друга, чтобы запустить свои чувства заново, чтобы они вспыхнули, как в первый раз.
Перемены всегда идут к лучшему, не бойтесь, что-то менять в своей жизни. Стрельцам, которые находятся в браке, стоит дать своему партнеру свободы, не ограничивайте его в действиях, научитесь доверять второй половинке.
- Козерог
Представителям знака зодиака Козерог, год Кролика не принесет каких-либо грандиозных перемен. В течении всего года вас будут ожидать приятные и неожиданные сюрпризы, радостные события, романтические встречи.
Помимо положительных моментов, возможны также неприятные и конфликтные ситуации с родными, близкими, второй половинкой, однако не стоит так сильно огорчаться, вы обязательно справитесь со всеми трудностями. Помните, чтобы не потерять близкого человека в этот год, перестаньте манипулировать ими.
- Водолей
Новый 2023 год Водолеям преподнесет любовные приключения, сюрпризы, судьбоносные встречи. Одиноким Водолеям год предвещает множество внеплановых знакомств, интрижек, интересных, потенциальных кандидатур, однако из-за своего сложного характера Водолеям придется не сладко.
Для Водолеев, которые состоят в отношениях, велика вероятность того, что летом они отправятся в приятное путешествие, на отдых. Можете быть уверены на все 100%, в это время в ваших любовных отношениях будет царить идиллия и гармония.
- Рыбы
Наступающий год для Рыб не будет связан с яркими романтическими переживаниями и встречами. Вы иначе выстроите для себя приоритеты и в первую очередь уделите свое внимание работе, карьере, учебе, займетесь саморазвитием, а не любовным интрижками. Однако появление второй половинки все же не исключено.
Для того, чтобы в ваших отношениях царила гармония, не стремитесь навязать свои правила партнеру, это может оттолкнуть его.