2023 год внесет свои коррективы в нашу жизнь, и бурный корабль под названием “Изменения здесь” продолжит дрейфовать водами нашей планеты. Перспективы огромны, изменения глобальны, а тревога еще не отпустит нас. Но на пути к новому лучшему миру нужно еще немного побороться.

Процессы, запустившиеся коллективно и индивидуально, очень масштабные, и банально для того, чтобы выжить, нужны финансовые ресурсы.

Финансовый гороскоп 2023 для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV подготовила астролог Елена Кравченко.

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Овен

Лучшие перспективы и финансовые возможности у Овнов будут в начале года до середины весны — сможете проявить себя во всей красе, продать себя подороже и доказать всем “я могу”. Берите за барки новые возможности и вперед. Пришло время определиться, что именно вам нужно.

Родившихся в последних числах знака ждут испытания на прочность, причем это могут быть как новые расходы, так и дополнительные властные полномочия, но, как мы знаем, именно так человек и проверяется на прочность.

В бизнесе можно пытаться экспериментировать и не бояться искать новые решения, привлекайте инвесторов, не тратьте свои средства на других, больше внимания своим приоритетам. Если не воспользуетесь возможностями, есть риск получить лишний вес.

Телец

Год предлагает определенную стабильность в профессиональной сфере, но только если вы научитесь следовать плану и планомерно будете повышать свою квалификацию (к лету желательно успеть).

Ваш успех будет крутиться вокруг темы единомышленников, нужно создать свою тусовку или приобщиться к таковой, общайтесь с неординарными людьми.

Вовлекайте современные технологии в работу, расходы планируйте, будьте открыты широким возможностям, чтобы проявить свою оригинальность и самореализоваться за этот счет.

Близнецы

Широко применяйте собственный жизненный опыт и обращайтесь за помощью к официальным влиятельным лицам, они помогут на пути к финансовой стабильности.

Следует вложиться в рекламу, дел будет много, делайте разумные капиталовложения с проверенными людьми. Стройте глобальные планы, занимайтесь саморазвитием.

Не забывайте все оформлять официально, реалистично смотрите на вещи, не пытайтесь уйти от ответственности.

Любое взаимодействие с иностранцами сыграет вам на руку. И осторожно, если в прошлом вы накосячили в финансовом плане, будете платить за эти ошибки.

Рак

В этом году нужно будет немного научиться быть наглыми и проявлять себя, год достаточно удачен для вас. Если научитесь верно расставлять приоритеты и не станете цепляться за мелочи, то вам удастся улучшить свое финансовое и профессиональное положение.

Проявляйте себя в работе, вас будут посещать удачные и креативные идеи и планы, которые будут способствовать улучшению профессионального положения – не стесняйтесь их.

Совместный капитал, распределение прибыли, возврат долгов – все эти темы будут проигрываться в течение года. Удача будет на вашей стороне в вопросах больших покупок. И не скупитесь на хороший отдых.

Лев

Надо будет поработать над тем, чтобы завоевать для себя место под солнцем — надо будет всегда иметь на примете несколько планов про запас (особенно родившихся в середине знака). Усилия придется приложить хорошие, не следует ожидать мгновенных результатов, но все это будет приправлено щепоткой удачи в виде внезапных покровителей.

Учитесь, ищите связи с экспертами, гуру, найдите себе наставника, он проведет к успеху.

Не масштабируйте деловую активность, больше внимания на текущие задачи. Придется научиться разумно распоряжаться деньгами, составлять план расходов и привыкнуть к тому, что что-то идет не по плану, если хотите сохранить свой финансовый ресурс и стабильность.

Дева

В этом году нужно научиться держать баланс между тем, чего хочу я, и что я могу сделать для этого мира, потому что можно будет остаться без последней рубашки. Если будете уверенно и упорно работать — финансовое положение улучшится (особенно у родившихся в конце знака).

В карьере нужно будет постараться, но вас будет ждать награда за добросовестный труд. Вложения, сделанные на перспективу, окупятся сполна. Главное — не сильно распыляйтесь по пустякам и не поддавайтесь на различные непонятные уговоры. Риск того, что к вам будут присматриваться мошенники, очень велик. Никаких незаконных дел, только все чисто, открыто, прозрачно!

Весы

Удача с вами за ручку в первой половине года. Здесь возможны выгодные контракты, покупки. Участвуйте в конкурсах, не сдерживайте амбиций, а вот в финансах держитесь баланса — не будьте скрягой, но и не тратьте все до последней копейки. Получите новые знания в сфере инвестиций, финансов, иначе возможны откаты в заработках.

В решении деловых и финансовых вопросов не опирайтесь очень сильно исключительно на свое мнение, ибо ваше самомнение может сыграть с вами злую шутку. Обращайтесь к специалистам за консультациями и к покровителям за советом.

Тот момент, когда в 2023 году вам лучше перебдеть, чем недобдеть в плане финансов.

Скорпион

В финансах нужно больше уделять внимание взвешенному подходу, не идти в рискованные операции, все делать по закону, без черной кассы, здравый смысл правит балом.

Уделите внимание приобретению недвижимости, не экономьте на отдыхе и здоровье.

Надежных партнеров и сотрудников ищите к лету, пробуйте себя в роли организатора. Пробуйте новейшие прогрессивные методы, исследуйте, интуитивное понимание неотложных изменений даст хорошие результаты, начинайте новые проекты.

На лето предсказываются изменения к лучшему в финансовом плане, если к тому вы будете пользоваться советами более мудрых товарищей, этот период принесет финансовый рост, новые навыки.

Стрелец

Год начнется активно, главное – не нарушать закон. Придется систематически повторять одни и те же действия для результата, возможна определенная несправедливость, интриги на работе в найме. Благоприятное время для переговоров, договоров.

Удачный год, чтобы попытаться открыть свое дело, если вы уже предприниматель — подумайте хорошенько над делегированием полномочий, но огромное внимание уделите своей интуиции и серьезности партнеров/исполнителей. Возьмите в пример чей-то бизнес и попробуйте перенять наиболее удачные фишки.

Привлекайте иностранный капитал, перед вами открываются новые перспективы. Возможна финансовая помощь.

Козерог

У Козерогов год активный, нужно будет работать на пике своих возможностей, брать на себя дополнительные обязательства. В начале года будет время, чтобы немного перевести дух, набраться сил, а дальше — вперед на амбразуру. Плюс – будет возможность масштабироваться, проявить свои творческие способности, минус – дополнительные затраты.

Появится возможность получить ценные знания и улучшить свои знакомства. Главное – используйте все имеющиеся навыки и демонстрируйте упорство.

В целом финансовая ситуация будет немного нестабильной, не такой, как хотелось бы, учитывая вложенные усилия, но во второй половине года вы получите свои плоды усилий.

Водолей

Для вас 2023 год подготовил позитивные изменения, но только при условии, что у вас есть четкая картинка и представление конечных целей. Достичь вожделенного результата будет нелегко, но дисциплина, настойчивость, способность ловить волну постоянно меняющихся обстоятельств принесет свои плоды.

Планируйте выступления на людях, рекламу, сотрудничайте с иностранными фирмами.

Если хотели сменить профессиональную деятельность, вперед. Глобальные изменения, реорганизация – ваш шанс получить новую жизнь и свою финансовую стабильность.

Ваши помощники в 2023 году — решительность и доброжелательность.

Рыбы

Год глобальных изменений в понимании деловой и финансовой жизни старайтесь не попасть в интриги.

Прекрасные шансы на начало своего нового дела или успешно продолжить существующее дело, если перестанете делить мир на черное и белое и избегать ответственности.

В целом год благоприятен для улучшения своего финансового положения. Выполняйте текущие задания, не откладывайте задачи на потом, распределяйте приоритеты, прислушивайтесь к советам близких. Период позволит выявить творческий потенциал и подчеркнуть личные качества.

Проявите чудеса трудолюбия, анализируйте внимательно ситуацию, ломайте стереотипы, даже самые амбициозные идеи можно будет реализовать, если научитесь брать на себя инициативу.