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Кто откроет бизнес, а кого деньги будут проверять на прочность: финансовый гороскоп на 2023 год

2 декабря 2022, 13:02
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Фінансовий гороскоп на 2023 для всіх знаків зодіаку

2023 год внесет свои коррективы в нашу жизнь, и бурный корабль под названием “Изменения здесь” продолжит дрейфовать водами нашей планеты. Перспективы огромны, изменения глобальны, а тревога еще не отпустит нас. Но на пути к новому лучшему миру нужно еще немного побороться.

Процессы, запустившиеся коллективно и индивидуально, очень масштабные, и банально для того, чтобы выжить, нужны финансовые ресурсы.

Финансовый гороскоп 2023 для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV подготовила астролог Елена Кравченко.

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  • Овен

Лучшие перспективы и финансовые возможности у Овнов будут в начале года до середины весны — сможете проявить себя во всей красе, продать себя подороже и доказать всем “я могу”. Берите за барки новые возможности и вперед. Пришло время определиться, что именно вам нужно.

Родившихся в последних числах знака ждут испытания на прочность, причем это могут быть как новые расходы, так и дополнительные властные полномочия, но, как мы знаем, именно так человек и проверяется на прочность.

В бизнесе можно пытаться экспериментировать и не бояться искать новые решения, привлекайте инвесторов, не тратьте свои средства на других, больше внимания своим приоритетам. Если не воспользуетесь возможностями, есть риск получить лишний вес.

  • Телец

Год предлагает определенную стабильность в профессиональной сфере, но только если вы научитесь следовать плану и планомерно будете повышать свою квалификацию (к лету желательно успеть).

Ваш успех будет крутиться вокруг темы единомышленников, нужно создать свою тусовку или приобщиться к таковой, общайтесь с неординарными людьми.

Вовлекайте современные технологии в работу, расходы планируйте, будьте открыты широким возможностям, чтобы проявить свою оригинальность и самореализоваться за этот счет.

  • Близнецы

Широко применяйте собственный жизненный опыт и обращайтесь за помощью к официальным влиятельным лицам, они помогут на пути к финансовой стабильности.

Следует вложиться в рекламу, дел будет много, делайте разумные капиталовложения с проверенными людьми. Стройте глобальные планы, занимайтесь саморазвитием.

Не забывайте все оформлять официально, реалистично смотрите на вещи, не пытайтесь уйти от ответственности.

Любое взаимодействие с иностранцами сыграет вам на руку. И осторожно, если в прошлом вы накосячили в финансовом плане, будете платить за эти ошибки.

  • Рак

В этом году нужно будет немного научиться быть наглыми и проявлять себя, год достаточно удачен для вас. Если научитесь верно расставлять приоритеты и не станете цепляться за мелочи, то вам удастся улучшить свое финансовое и профессиональное положение.

Проявляйте себя в работе, вас будут посещать удачные и креативные идеи и планы, которые будут способствовать улучшению профессионального положения – не стесняйтесь их.

Совместный капитал, распределение прибыли, возврат долгов – все эти темы будут проигрываться в течение года. Удача будет на вашей стороне в вопросах больших покупок. И не скупитесь на хороший отдых.

  • Лев

Надо будет поработать над тем, чтобы завоевать для себя место под солнцем — надо будет всегда иметь на примете несколько планов про запас (особенно родившихся в середине знака). Усилия придется приложить хорошие, не следует ожидать мгновенных результатов, но все это будет приправлено щепоткой удачи в виде внезапных покровителей.

Учитесь, ищите связи с экспертами, гуру, найдите себе наставника, он проведет к успеху.

Не масштабируйте  деловую активность, больше внимания на текущие задачи. Придется научиться разумно распоряжаться деньгами, составлять план расходов и привыкнуть к тому, что что-то идет не по плану, если хотите сохранить свой финансовый ресурс и стабильность.

  • Дева

В этом году нужно научиться держать баланс между тем, чего хочу я, и что я могу сделать для этого мира, потому что можно будет остаться без последней рубашки. Если будете уверенно и упорно работать — финансовое положение улучшится (особенно у родившихся в конце знака).

В карьере нужно будет постараться, но вас будет ждать награда за добросовестный труд. Вложения, сделанные на перспективу, окупятся сполна. Главное — не сильно распыляйтесь по пустякам и не поддавайтесь на различные непонятные уговоры. Риск того, что к вам будут присматриваться мошенники, очень велик. Никаких незаконных дел, только все  чисто, открыто, прозрачно!

  • Весы

Удача с вами за ручку в первой половине года. Здесь возможны выгодные контракты, покупки. Участвуйте в конкурсах, не сдерживайте амбиций, а вот в финансах держитесь баланса — не будьте скрягой, но и не тратьте все до последней копейки. Получите новые знания в сфере инвестиций, финансов, иначе возможны откаты в заработках.

В решении деловых и финансовых вопросов не опирайтесь очень сильно исключительно на свое мнение, ибо ваше самомнение может сыграть с вами злую шутку. Обращайтесь к специалистам за консультациями и к покровителям за советом.

Тот момент, когда в 2023 году вам лучше перебдеть, чем недобдеть в плане финансов.

  • Скорпион

В финансах нужно больше уделять внимание взвешенному подходу, не идти в рискованные операции, все делать по закону, без черной кассы, здравый смысл правит балом.

Уделите внимание приобретению недвижимости, не экономьте на отдыхе и здоровье.

Надежных партнеров и сотрудников ищите к лету, пробуйте себя в роли организатора. Пробуйте новейшие прогрессивные методы, исследуйте, интуитивное понимание неотложных изменений даст хорошие результаты, начинайте новые проекты.

На лето предсказываются изменения к лучшему в финансовом плане, если к тому вы будете пользоваться советами более мудрых товарищей, этот период принесет финансовый рост, новые навыки.

  • Стрелец

Год начнется активно, главное – не нарушать закон. Придется систематически повторять одни и те же действия для результата, возможна определенная несправедливость, интриги на работе в найме. Благоприятное время для переговоров, договоров.

Удачный год, чтобы попытаться открыть свое дело, если вы уже предприниматель — подумайте хорошенько над делегированием полномочий, но огромное внимание уделите своей интуиции и серьезности партнеров/исполнителей. Возьмите в пример чей-то бизнес и попробуйте перенять наиболее удачные фишки.

Привлекайте иностранный капитал, перед вами открываются новые перспективы. Возможна финансовая помощь.

  • Козерог

У Козерогов год активный, нужно будет работать на пике своих возможностей, брать на себя дополнительные обязательства. В начале года будет время, чтобы немного перевести дух, набраться сил, а дальше — вперед на амбразуру. Плюс – будет возможность масштабироваться, проявить свои творческие способности, минус – дополнительные затраты.

Появится возможность получить ценные знания и улучшить свои знакомства. Главное – используйте все имеющиеся навыки и демонстрируйте упорство.

В целом финансовая ситуация будет немного нестабильной, не такой, как хотелось бы, учитывая вложенные усилия, но во второй половине года вы получите свои плоды усилий.

  • Водолей

Для вас 2023 год подготовил позитивные изменения, но только при условии, что у вас есть четкая картинка и представление конечных целей. Достичь вожделенного результата будет нелегко, но дисциплина, настойчивость, способность ловить волну постоянно меняющихся обстоятельств принесет свои плоды.

Планируйте выступления на людях, рекламу, сотрудничайте с иностранными фирмами.

Если хотели сменить профессиональную деятельность, вперед. Глобальные изменения, реорганизация – ваш шанс получить новую жизнь и свою финансовую стабильность.

Ваши помощники в 2023 году — решительность и доброжелательность.

  • Рыбы

Год глобальных изменений в понимании деловой и финансовой жизни старайтесь не попасть в интриги.

Прекрасные шансы на начало своего нового дела или успешно продолжить существующее дело, если перестанете делить мир на черное и белое и избегать ответственности.

В целом год благоприятен для улучшения своего финансового положения. Выполняйте текущие задания, не откладывайте задачи на потом, распределяйте приоритеты, прислушивайтесь к советам близких. Период позволит выявить творческий потенциал и подчеркнуть личные качества.

Проявите чудеса трудолюбия, анализируйте внимательно ситуацию, ломайте стереотипы, даже самые амбициозные идеи можно будет реализовать, если научитесь брать на себя инициативу.

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