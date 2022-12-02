2023 год внесет свои коррективы в нашу жизнь, и бурный корабль под названием “Изменения здесь” продолжит дрейфовать водами нашей планеты. Перспективы огромны, изменения глобальны, а тревога еще не отпустит нас. Но на пути к новому лучшему миру нужно еще немного побороться.
Процессы, запустившиеся коллективно и индивидуально, очень масштабные, и банально для того, чтобы выжить, нужны финансовые ресурсы.
Финансовый гороскоп 2023 для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV подготовила астролог Елена Кравченко.
- Овен
Лучшие перспективы и финансовые возможности у Овнов будут в начале года до середины весны — сможете проявить себя во всей красе, продать себя подороже и доказать всем “я могу”. Берите за барки новые возможности и вперед. Пришло время определиться, что именно вам нужно.
Родившихся в последних числах знака ждут испытания на прочность, причем это могут быть как новые расходы, так и дополнительные властные полномочия, но, как мы знаем, именно так человек и проверяется на прочность.
В бизнесе можно пытаться экспериментировать и не бояться искать новые решения, привлекайте инвесторов, не тратьте свои средства на других, больше внимания своим приоритетам. Если не воспользуетесь возможностями, есть риск получить лишний вес.
- Телец
Год предлагает определенную стабильность в профессиональной сфере, но только если вы научитесь следовать плану и планомерно будете повышать свою квалификацию (к лету желательно успеть).
Ваш успех будет крутиться вокруг темы единомышленников, нужно создать свою тусовку или приобщиться к таковой, общайтесь с неординарными людьми.
Вовлекайте современные технологии в работу, расходы планируйте, будьте открыты широким возможностям, чтобы проявить свою оригинальность и самореализоваться за этот счет.
- Близнецы
Широко применяйте собственный жизненный опыт и обращайтесь за помощью к официальным влиятельным лицам, они помогут на пути к финансовой стабильности.
Следует вложиться в рекламу, дел будет много, делайте разумные капиталовложения с проверенными людьми. Стройте глобальные планы, занимайтесь саморазвитием.
Не забывайте все оформлять официально, реалистично смотрите на вещи, не пытайтесь уйти от ответственности.
Любое взаимодействие с иностранцами сыграет вам на руку. И осторожно, если в прошлом вы накосячили в финансовом плане, будете платить за эти ошибки.
- Рак
В этом году нужно будет немного научиться быть наглыми и проявлять себя, год достаточно удачен для вас. Если научитесь верно расставлять приоритеты и не станете цепляться за мелочи, то вам удастся улучшить свое финансовое и профессиональное положение.
Проявляйте себя в работе, вас будут посещать удачные и креативные идеи и планы, которые будут способствовать улучшению профессионального положения – не стесняйтесь их.
Совместный капитал, распределение прибыли, возврат долгов – все эти темы будут проигрываться в течение года. Удача будет на вашей стороне в вопросах больших покупок. И не скупитесь на хороший отдых.
- Лев
Надо будет поработать над тем, чтобы завоевать для себя место под солнцем — надо будет всегда иметь на примете несколько планов про запас (особенно родившихся в середине знака). Усилия придется приложить хорошие, не следует ожидать мгновенных результатов, но все это будет приправлено щепоткой удачи в виде внезапных покровителей.
Учитесь, ищите связи с экспертами, гуру, найдите себе наставника, он проведет к успеху.
Не масштабируйте деловую активность, больше внимания на текущие задачи. Придется научиться разумно распоряжаться деньгами, составлять план расходов и привыкнуть к тому, что что-то идет не по плану, если хотите сохранить свой финансовый ресурс и стабильность.
- Дева
В этом году нужно научиться держать баланс между тем, чего хочу я, и что я могу сделать для этого мира, потому что можно будет остаться без последней рубашки. Если будете уверенно и упорно работать — финансовое положение улучшится (особенно у родившихся в конце знака).
В карьере нужно будет постараться, но вас будет ждать награда за добросовестный труд. Вложения, сделанные на перспективу, окупятся сполна. Главное — не сильно распыляйтесь по пустякам и не поддавайтесь на различные непонятные уговоры. Риск того, что к вам будут присматриваться мошенники, очень велик. Никаких незаконных дел, только все чисто, открыто, прозрачно!
- Весы
Удача с вами за ручку в первой половине года. Здесь возможны выгодные контракты, покупки. Участвуйте в конкурсах, не сдерживайте амбиций, а вот в финансах держитесь баланса — не будьте скрягой, но и не тратьте все до последней копейки. Получите новые знания в сфере инвестиций, финансов, иначе возможны откаты в заработках.
В решении деловых и финансовых вопросов не опирайтесь очень сильно исключительно на свое мнение, ибо ваше самомнение может сыграть с вами злую шутку. Обращайтесь к специалистам за консультациями и к покровителям за советом.
Тот момент, когда в 2023 году вам лучше перебдеть, чем недобдеть в плане финансов.
- Скорпион
В финансах нужно больше уделять внимание взвешенному подходу, не идти в рискованные операции, все делать по закону, без черной кассы, здравый смысл правит балом.
Уделите внимание приобретению недвижимости, не экономьте на отдыхе и здоровье.
Надежных партнеров и сотрудников ищите к лету, пробуйте себя в роли организатора. Пробуйте новейшие прогрессивные методы, исследуйте, интуитивное понимание неотложных изменений даст хорошие результаты, начинайте новые проекты.
На лето предсказываются изменения к лучшему в финансовом плане, если к тому вы будете пользоваться советами более мудрых товарищей, этот период принесет финансовый рост, новые навыки.
- Стрелец
Год начнется активно, главное – не нарушать закон. Придется систематически повторять одни и те же действия для результата, возможна определенная несправедливость, интриги на работе в найме. Благоприятное время для переговоров, договоров.
Удачный год, чтобы попытаться открыть свое дело, если вы уже предприниматель — подумайте хорошенько над делегированием полномочий, но огромное внимание уделите своей интуиции и серьезности партнеров/исполнителей. Возьмите в пример чей-то бизнес и попробуйте перенять наиболее удачные фишки.
Привлекайте иностранный капитал, перед вами открываются новые перспективы. Возможна финансовая помощь.
- Козерог
У Козерогов год активный, нужно будет работать на пике своих возможностей, брать на себя дополнительные обязательства. В начале года будет время, чтобы немного перевести дух, набраться сил, а дальше — вперед на амбразуру. Плюс – будет возможность масштабироваться, проявить свои творческие способности, минус – дополнительные затраты.
Появится возможность получить ценные знания и улучшить свои знакомства. Главное – используйте все имеющиеся навыки и демонстрируйте упорство.
В целом финансовая ситуация будет немного нестабильной, не такой, как хотелось бы, учитывая вложенные усилия, но во второй половине года вы получите свои плоды усилий.
- Водолей
Для вас 2023 год подготовил позитивные изменения, но только при условии, что у вас есть четкая картинка и представление конечных целей. Достичь вожделенного результата будет нелегко, но дисциплина, настойчивость, способность ловить волну постоянно меняющихся обстоятельств принесет свои плоды.
Планируйте выступления на людях, рекламу, сотрудничайте с иностранными фирмами.
Если хотели сменить профессиональную деятельность, вперед. Глобальные изменения, реорганизация – ваш шанс получить новую жизнь и свою финансовую стабильность.
Ваши помощники в 2023 году — решительность и доброжелательность.
- Рыбы
Год глобальных изменений в понимании деловой и финансовой жизни старайтесь не попасть в интриги.
Прекрасные шансы на начало своего нового дела или успешно продолжить существующее дело, если перестанете делить мир на черное и белое и избегать ответственности.
В целом год благоприятен для улучшения своего финансового положения. Выполняйте текущие задания, не откладывайте задачи на потом, распределяйте приоритеты, прислушивайтесь к советам близких. Период позволит выявить творческий потенциал и подчеркнуть личные качества.
Проявите чудеса трудолюбия, анализируйте внимательно ситуацию, ломайте стереотипы, даже самые амбициозные идеи можно будет реализовать, если научитесь брать на себя инициативу.