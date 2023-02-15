Гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.
- Овны
Март сулит Овнам новые начинания в профессиональной сфере. Представители знака смогут открыть в себе скрытые таланты и проявить те способности, о которых даже не подозревали. Но вот в личной жизни возможны разбирательства с близким человеком. Чтобы избежать острых конфликтов, старайтесь реже прибегать к критике и не уходите от разговоров, если ваш партнер пытается поговорить на важные для него темы.
- Тельцы
Звезды обещают Тельцам новые перспективы. Скорее всего, на вашем пути появится человек, который поможет не только раскрыть ваш творческий потенциал, но и подтолкнет к достижению смелых целей. А потому будьте открытыми к новым знакомствам. В середине месяца обратите внимание на бытовую сферу. Возможно возникновение трудностей, решить которые лучше здесь и сейчас.
- Близнецы
Начало весны для Близнецов — время самопознания и новых открытий. Представители знака смогут тщательно проанализировать былые ошибки и промахи, разобравшись в их истинных причинах. Главное — разделять бесполезное самокопание и продуктивную работу со своими недостатками. Конец марта — время романтических знакомств. Многие одинокие сердца смогут встретить свою любовь.
- Раки
Звезды советуют Ракам быть внимательнее к своему окружению. Есть большая вероятность, что в числе ваших близких людей окажутся недоброжелатели. В любом случае, своими планами и целями лучше делиться только с проверенными людьми. Иначе вам могут поставить немало палок в колеса. В середине марта у вас есть все шансы уладить давние споры с близкими людьми. Не бойтесь сделать первый шаг к важному разговору.
- Львы
Первый месяц весны обещает Львам новые победы на профессиональном поприще. Даже те дела и задачи, которые раньше давались с большим трудом, сейчас могут решиться как по маслу. Главное — побороть собственную лень. В делах любовных звезды сулят романтику. Даже те представители знака, чья страсть в отношениях угасла, смогут разжечь ее с новой силой.
- Девы
Уверенность в себе — залог успеха Дев в этом месяце. Старайтесь держаться подальше от пессимистов, которые попытаются убедить вас, что все начинания напрасны. Настройтесь на то, что фортуна на вашей стороне. И удачные стечения обстоятельств не заставят себя ждать. В конце месяца обратите внимание на свое здоровье. Есть риск обострения хронических болезней.
- Весы
Начало весны сулит Весам эмоциональные качели. С одной стороны, многие сложные задачи дадутся вам легко, даря ощущение, что за спиной выросли крылья. С другой стороны — возможны трудности в отношениях с близкими людьми, которые могут бросить тень даже на самый желанный успех. Чтобы избежать таких перепадов настроения, звезды советуют соблюдать баланс. Не стоит уходить с головой в работу, забывая о тех, кто рядом с вами. Старайтесь всегда находить время для душевного разговора. Тогда конфликтов и непонимания удастся избежать.
- Скорпионы
В этот период главной преградой на пути Скорпионов может стать их замкнутость и нежелание пускать новых людей в свою жизнь. По природе своей, представители знака весьма консервативны. А потому знакомства для них — личный вызов, принимая который, нужно навсегда покинуть зону комфорта. Но если будете отдавать предпочтение своей уютной “ракушке”, вы рискуете упустить немало возможностей и шансов, которые вместе с новыми людьми могут прийти в вашу жизнь.
- Стрельцы
Будьте готовы к кардинальным переменам. Скорее всего, перед вами появятся непривычные задачи, а судьба откроет новые горизонты. Главное при этом — не бояться сделать шаг вперед. Помните, что удача сейчас — ваш надежный союзник. В середине марта звезды сулят улучшение благосостояния. Скорее всего, у вас появятся новые источники дохода.
- Козероги
Не торопитесь в принятии решений. Сейчас ваше эмоциональное состояние может подталкивать вас к поспешным и часто неправильным выводам. Совет звезд — прислушиваться к словам близких людей. Именно такой подход поможет избежать многих ошибок. В конце месяца возможны спонтанные поездки. Не отказываетесь от возможности сменить обстановку.
- Водолеи
Первый весенний месяц подарит Водолеям гармонию и внутреннее обновление. На многие вещи представители знака посмотрят под другим углом, сделав при этом важные выводы. В делах любовных одиноким сердцам звезды сулят перспективные знакомства. Вполне возможно, что обычное свидание, на которое представители знака не сделают больших ставок, станет началом бурного романа.
- Рыбы
В этом месяце звезды сулят Рыбам удачу в финансовой сфере. Представители знака смогут открыть для себя новые источники дохода. В профессиональной сфере звезды советуют не отказываться от сложных задач. Верьте в себя — у вас обязательно получится превзойти даже свои собственные ожидания. Конец месяца — опасный период в плане конфликтов с близкими людьми. Совет звезд — не вступать в ненужные споры. Сейчас серьезные разногласия могут появиться на ровном месте.