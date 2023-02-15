Гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

Овны

Март сулит Овнам новые начинания в профессиональной сфере. Представители знака смогут открыть в себе скрытые таланты и проявить те способности, о которых даже не подозревали. Но вот в личной жизни возможны разбирательства с близким человеком. Чтобы избежать острых конфликтов, старайтесь реже прибегать к критике и не уходите от разговоров, если ваш партнер пытается поговорить на важные для него темы.

Тельцы

Звезды обещают Тельцам новые перспективы. Скорее всего, на вашем пути появится человек, который поможет не только раскрыть ваш творческий потенциал, но и подтолкнет к достижению смелых целей. А потому будьте открытыми к новым знакомствам. В середине месяца обратите внимание на бытовую сферу. Возможно возникновение трудностей, решить которые лучше здесь и сейчас.

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Близнецы

Начало весны для Близнецов — время самопознания и новых открытий. Представители знака смогут тщательно проанализировать былые ошибки и промахи, разобравшись в их истинных причинах. Главное — разделять бесполезное самокопание и продуктивную работу со своими недостатками. Конец марта — время романтических знакомств. Многие одинокие сердца смогут встретить свою любовь.

Раки

Звезды советуют Ракам быть внимательнее к своему окружению. Есть большая вероятность, что в числе ваших близких людей окажутся недоброжелатели. В любом случае, своими планами и целями лучше делиться только с проверенными людьми. Иначе вам могут поставить немало палок в колеса. В середине марта у вас есть все шансы уладить давние споры с близкими людьми. Не бойтесь сделать первый шаг к важному разговору.

Львы

Первый месяц весны обещает Львам новые победы на профессиональном поприще. Даже те дела и задачи, которые раньше давались с большим трудом, сейчас могут решиться как по маслу. Главное — побороть собственную лень. В делах любовных звезды сулят романтику. Даже те представители знака, чья страсть в отношениях угасла, смогут разжечь ее с новой силой.

Девы

Уверенность в себе — залог успеха Дев в этом месяце. Старайтесь держаться подальше от пессимистов, которые попытаются убедить вас, что все начинания напрасны. Настройтесь на то, что фортуна на вашей стороне. И удачные стечения обстоятельств не заставят себя ждать. В конце месяца обратите внимание на свое здоровье. Есть риск обострения хронических болезней.

Весы

Начало весны сулит Весам эмоциональные качели. С одной стороны, многие сложные задачи дадутся вам легко, даря ощущение, что за спиной выросли крылья. С другой стороны — возможны трудности в отношениях с близкими людьми, которые могут бросить тень даже на самый желанный успех. Чтобы избежать таких перепадов настроения, звезды советуют соблюдать баланс. Не стоит уходить с головой в работу, забывая о тех, кто рядом с вами. Старайтесь всегда находить время для душевного разговора. Тогда конфликтов и непонимания удастся избежать.

Скорпионы

В этот период главной преградой на пути Скорпионов может стать их замкнутость и нежелание пускать новых людей в свою жизнь. По природе своей, представители знака весьма консервативны. А потому знакомства для них — личный вызов, принимая который, нужно навсегда покинуть зону комфорта. Но если будете отдавать предпочтение своей уютной “ракушке”, вы рискуете упустить немало возможностей и шансов, которые вместе с новыми людьми могут прийти в вашу жизнь.

Стрельцы

Будьте готовы к кардинальным переменам. Скорее всего, перед вами появятся непривычные задачи, а судьба откроет новые горизонты. Главное при этом — не бояться сделать шаг вперед. Помните, что удача сейчас — ваш надежный союзник. В середине марта звезды сулят улучшение благосостояния. Скорее всего, у вас появятся новые источники дохода.

Козероги

Не торопитесь в принятии решений. Сейчас ваше эмоциональное состояние может подталкивать вас к поспешным и часто неправильным выводам. Совет звезд — прислушиваться к словам близких людей. Именно такой подход поможет избежать многих ошибок. В конце месяца возможны спонтанные поездки. Не отказываетесь от возможности сменить обстановку.

Водолеи

Первый весенний месяц подарит Водолеям гармонию и внутреннее обновление. На многие вещи представители знака посмотрят под другим углом, сделав при этом важные выводы. В делах любовных одиноким сердцам звезды сулят перспективные знакомства. Вполне возможно, что обычное свидание, на которое представители знака не сделают больших ставок, станет началом бурного романа.

Рыбы

В этом месяце звезды сулят Рыбам удачу в финансовой сфере. Представители знака смогут открыть для себя новые источники дохода. В профессиональной сфере звезды советуют не отказываться от сложных задач. Верьте в себя — у вас обязательно получится превзойти даже свои собственные ожидания. Конец месяца — опасный период в плане конфликтов с близкими людьми. Совет звезд — не вступать в ненужные споры. Сейчас серьезные разногласия могут появиться на ровном месте.