Эксклюзивный гороскоп на октябрь 2023 для всех знаков зодиака составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

По его словам, середина осени для многих станет началом нового жизненного этапа. А связанно это будет, скорее всего, с внутренними переменами знаков зодиака.

— Найти интересное хобби, открыть для себя новую сферу в работе, добиться продвижения по карьерной лестнице или успешно проработать сферу личных отношений, — все это может стать реальностью. Главное — прислушиваться к себе. Так как в этот период каждый сможет пересмотреть собственное отношение к личным границам, собственным желаниям и даже ошибкам прошлого, — уверяет Алекперов.

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Овны

Начало октября сулит Овнам новые перспективы в профессиональной сфере деятельности. Вполне возможно, что в окружении представителей знака появится человек, который подтолкнет их к новым свершениям и смелым целям. Постарайтесь не упустить момент — удача будет на вашей стороне. В личной сфере звезды советуют семейным Овнам быть сдержаннее. Сейчас колкие замечания и критика с вашей стороны могут стать причиной серьезных конфликтов.

Тельцы

Середина осени для Тельцов — удачное время, чтобы взяться за новые начинания. Перед вами откроются нужные двери. И здесь главное — вовремя в них постучать. Не отказывайтесь от советов и помощи окружающих людей — можете упустить немало ценной информации. В конце октября звезды советуют уделить больше внимания своему здоровью. И особенно — пищеварительной системе, которая может оказаться под ударом. Не забывайте о правильном питании и полезных продуктах.

Близнецы

Октябрь — время действовать. Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Так как любые проволочки, сомнения и лень могут лишить вас удачных шансов и крутых возможностей. В личной сфере октябрь сулит одиноким сердцам перспективные знакомства. Единственное условие при этом — не делать поспешных выводов и не рубить сгоряча. Начало новых отношений, скорее всего, не будет похожим на озарение или мгновенную вспышку. Только узнав друг друга получше, вы сможете разжечь большой и яркий костер.

Раки

В этом месяце многие Раки столкнутся с негативным опытом прошлого. Вполне возможно, что вам придется снова взяться за те вопросы, с которыми вы не справились или справились плохо. Но это — не повод огорчаться. Помните, что сейчас на вашей стороне главный и ценный союзник — собственный опыт. В конце месяца звезды сулят удачу в финансовой сфере. Есть большая вероятность повысить свой доход или найти дополнительный его источник.

Львы

Начало месяца может огорчить Львов небольшими преградами на пути. Скорее всего, цели, к которым вы стремитесь, немного отдалятся или окажутся не такими легкими. Но здесь главное — ваши терпение и стойкость. Не сдавайтесь и, что не менее важно, не теряйте интерес. Тогда сможете не только поставить заветную галочку в намеченном списке своих дел, но и получить немало приятных бонусов. В конце месяца Львов порадует личная сфера. Семейные знаки смогут не только уладить разногласия с любимым человеком, но и вывести свои отношения на новый уровень.

Девы

В этом месяце звезды сулят Девам немало приятных новостей. Скорее всего, представители знака найдут способ, как обойти те препятствия на своем пути, которые раньше казались непреодолимыми. В профессиональной сфере деятельности Девам также скучать не придется. Мечты и планы, которые вы долго прокручивали в голове, как желаемую действительность, могут ею стать. Но тут главное не теряться — куйте железо, пока оно горячо.

Весы

Этот период — удачное время для того, чтобы поставить точку в давно открытых вопросах. Сейчас у вас будет достаточно ресурса, чтобы с ними разобраться и выйти на новый уровень. В личных делах звезды сулят одиноким Весам период романтических знакомств. Скорее всего, представители знака окажутся в центре внимания противоположного пола. И тут все будет зависеть от вас. Оглянитесь повнимательнее — возможно, ваша судьба совсем рядом.

Скорпионы

В этот период многие Скорпионы по-новому посмотрят на свой прошлый опыт, включая ошибки и промахи. То, что казалось вам лишним поводом для самокритики, сейчас может стать новым путем к самореализации. Главное — отбросить сомнения и недовольство собой, и просто делать то, к чему лежит душа. У вас обязательно все получится. В конце месяца звезды советуют избегать чрезмерных финансовых трат — денежная ситуация может оказаться нестабильной, и лучше держать свой бюджет под контролем.

Стрельцы

Середина осени для Стрельцов — золотой период в плане финансовых вопросов. Звезды предоставят вам немало возможностей улучшить свое благосостояние. Что потребуется от вас, так это трудолюбие и вера в собственные силы. В личной сфере звезды сулят романтику. Вполне возможно, что любимый человек порадует вас приятным подарком. А вот в бытовых вопросах стоит быть внимательнее. Есть риск получить неприятную травму. Поэтому, занимаясь домашними делами, руководствуйтесь правилом, что спешить нужно медленно.

Козероги

В этот период многие Козероги откроют для себя новую стезю. Будь то проект по работе или непривычное хобби — в любом случае, не стоит отступать от цели из-за страха или сомнений. Поверьте, такие перемены не только приведут вас к новым успехам, но и добавят сил. Ведь смена деятельности — прекрасный отдых. В конце месяца старайтесь не перегружать себя изнурительными физическими нагрузками и уделяйте время качественному сну. Ваш иммунитет скажет вам за это большое спасибо.

Водолеи

Октябрь для Водолеев — прекрасное время, чтобы заняться творчеством и самореализацией. В вашем окружении не только найдутся люди, которые по достоинству оценят ваш талант, но и поспособствуют его развитию. Кроме того, вдохновение станет вашим частым гостем. Не ленитесь и чаще записывайте свои мысли и идеи. Даже если сейчас нет вариантов, как их воплотить в реальность. Очень скоро вы можете к ним вернуться.

Рыбы

В этот период звезды советуют Рыбам активнее отстаивать собственное мнение и не идти на поводу у окружающих. Двигаясь по течению и выполняя все советы “доброжелателей”, вы только отдалите себя от желаемых высот. Старайтесь чаще вести диалог с “собственным я” и внимательно прислушивайтесь к своей интуиции. Это станет самым верным навигатором. В делах финансовых возможны нежданные траты. А потому распоряжаться деньгами старайтесь экономно.