Первый месяц наступившего года сулит немало положительных изменений в жизни многих знаков зодиака. Это утверждает ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

Эксперт в области астрологии заявил, что очень важно не отступать перед трудностями. Все начинания нужно сдвинуть с мертвой точки.

Овны

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Приготовьтесь к тому, что обстоятельства не будут соответствовать вашим ожиданиям. Но это вовсе не значит, что судьба уготовила вам плохой сценарий развития событий. Скорее всего, у вас получится достичь всех желаемых высот. Просто в другой способ. А потому старайтесь проявлять гибкость.

Тельцы

Начало месяца порадует Тельцов приятными новостями, связанными с профессиональной сферой деятельности. Возможно, вам наконец предложат повышение или проект, о котором вы давно мечтали. В делах любовных звезды сулят семейным представителям знака гармонию. У вас есть все шансы уладить давние споры с любимыми людьми.

Близнецы

Не стоит расстраиваться, если в некоторых начинаниях вы столкнулись с препятствиями. Звезды советуют не плыть против течения, а попробовать сменить курс движения. Скорее всего, вы в упор не замечаете альтернативных возможностей для достижения желаемых целей. В конце месяца возможна нежданная прибыль. Отличный повод, чтобы побаловать себя приятными покупками.

Раки

В этот период звезды советуют Ракам быть настойчивее. Даже если окружающие упорно пытаются изменить ваши взгляды на те или иные события, оставайтесь верны своим внутренним ощущениям. Ваша интуиция вас не подведет. Для сферы личных отношений январь может оказаться достаточно конфликтным. И чтобы избежать ссор с близкими людьми, старайтесь не использовать колких замечаний и критики в адрес любимых.

Львы

Начало января порадует Львов успешным продвижением в начатых делах. Скорее всего, на вашем пути встретятся люди, которые этому поспособствуют. Но вот к финансам звезды советуют относиться экономнее. Сейчас — не лучшее время для спонтанных покупок. Кроме того, они могут оказаться невыгодными.

Девы

Январь для Дев — время внутренних изменений. Вопросы, над которыми представители знака долго размышляли, не в силах найти правильный выход, могут быстро решиться. И причиной тому послужат вовсе не внешние факторы, а новый взгляд Дев на уже известные обстоятельства.

Весы

В январе звезды сулят Весам удачу в решении финансовых вопросов. Возможна нежданная прибыль или возвращение старых долгов. В личной жизни одиноким сердцам январь уготовил новые знакомства. Вполне возможно, что вы встретите свою судьбу.

Скорпионы

Середина зимы предвещает Скорпионам немало положительных изменений в сфере карьеры. У представителей знака есть все шансы прийти к желаемым результатам . Главное при этом — не отказываться от помощи окружающих и чаще прислушиваться к их советам.

Стрельцы

Январь для Стрельцов — удачное время новых начинаний. Вы можете встретить немало людей на своем пути, которые помогут в реализации ваших замыслов. В конце месяца старайтесь внимательнее относиться к своему здоровью. Есть вероятность обострения хронических недугов.

Козероги

Не торопитесь с выводами о новых людях в вашей жизни. Первое впечатление может оказаться ошибочным. А потому не стоит строить больших ожиданий насчет помощи окружающих в решении ваших проблем. Совет звезд — рассчитывать только на себя, чтобы не столкнуться с разочарованием. Конец месяца порадует хорошими новостями, связанными с семьей. Скорее всего, близкие смогут порадовать вас своими успехами.

Водолеи

В этот период звезды советуют Водолеям избегать спонтанных решений, какой бы сферы они не касались. Старайтесь как следует обдумывать каждый свой шаг. Если столкнулись с трудным выбором, обратитесь за советом к близким людям. Так как в январе эмоции могут помешать вам смотреть на ситуацию рационально.

Рыбы

Январь для Рыб — время творчества. Сейчас вдохновение будет вашим частым гостем. А потому многие даже рутинные и скучные дела вы будете решать легко и быстро, выбирая для этого нестандартные подходы. В конце месяца у семейных представителей знака может назреть серьезный разговор с любимым человеком. Старайтесь не откладывать его. Партнеру будет очень важно ваше внимание.