Гороскоп на февраль 2023 для всех знаков зодиака экслюзивно для Фактов ICTV составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

Овны

Февраль для Овнов — время плодотворной работы. Представители знака смогут закончить многие начинания и взяться за новые проекты. В делах любовных звезды сулят гармонию. Многим семейным Овнам удастся уладить давние разногласия с любимым человеком. Главное при этом — проявить инициативу и завести разговор по душам.

Тельцы

Этот месяц сулит Тельцам удачу в финансовой сфере. У представителей знака появятся новые источники дохода. Но вот о своем здоровье звезды советуют заботиться тщательнее. Не стоит игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.

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Близнецы

В феврале многим Близнецам захочется кардинальных перемен. Но торопиться с важными решениями, вроде переезда или смены работы, не стоит. Скорее всего, причина такого стремления в усталости. И лучший способ набраться сил — сменить обстановку или найти новое увлечение.

Раки

Не торопитесь в вопросах, связанных с финансами. Ваша спешка может привести к потерям и невыгодным инвестициям. Также не стоит принимать за чистую монету информацию, поступившую от людей, в которых вы не уверенны. Вас могут ввести в заблуждение. Зато в личной жизни одиноким сердцам звезды судят удачу — вас ожидает романтическое знакомство.

Львы

Февраль обещает быть очень удачным для представителей знака. Звезды предоставят вам массу возможностей добиться желаемого. Но вот идти напролом сквозь преграды не стоит. Оглянувшись по сторонам, вы сможете увидеть более удобные варианты, как можно обойти трудности.

Девы

Февраль сулит Девам новые перспективы в карьере. Вполне вероятно, что вам не только удастся сдвинуть с мертвой точки те дела и вопросы, которые подолгу оставались нерешенными, но и повысить планку. В конце февраля будьте осторожны в быту – возможны неприятные случайности.

Весы

В этот период именно амбиции Весов станут решающими в достижении успеха. Чем круче вершина, которую вы для себя наметите, тем выше вы сможете подняться. В личной сфере у семейных представителей знака возможны конфликты с партнером. Совет звезд: позволяйте любимому чаще проявлять себя.

Скорпионы

В феврале эмоциональное состояние Скорпионов может быть весьма нестабильным. Оптимистический настрой может резко сменяться неуверенностью в себе и самокритикой. Совет звезд — сбалансировать эту ситуацию приятными впечатлениями. Займитесь любимым делом или устройте себе внеплановый выходной – это станет отличным выходом из ситуации.

Стрельцы

Февраль для Стрельцов — плодотворный период в плане работы. Сейчас представители знака смогут по-максимуму проявить свой потенциал и улучшить свое благосостояние. Но вот неприятной “ложкой дегтя” может стать обострение хронических заболеваний. Совет звезд — вовремя заняться их профилактикой.

Козероги

Расположение звезд сулит Козерогам удачу в финансовых вопросах. Есть вероятность воплотить в жизнь давние планы — приобрести вещи, о которых вы давно мечтали, или сделать выгодные капиталовложения. В делах любовных одиноким сердцам февраль обещает перспективные знакомства. Вы можете найти свою любовь.

Водолеи

В этом месяце Водолеям стоит быть внимательнее. Есть большая вероятность упустить из виду важные моменты, что может стать причиной досадных ошибок. Кроме того, обстоятельства в феврале потребуют неотложных и быстрых действий. Вам не раз придется ориентироваться на ходу. И в этой ситуации вовсе не лишним будет обратиться за советом к близким.

Рыбы

В феврале те планы, которые Рыбы долго вынашивали, могут стать реальностью. Но, скорее всего, произойдет это не само по себе, а в случае, если представители знака сумеют проявить настойчивость. Старайтесь держаться подальше от советов пессимистов. Верьте в свои силы, и у вас все получится!