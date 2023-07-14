Эксклюзивный гороскоп на август 2023 года для Фактов ICTV составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.
По его словам, последний месяц лета позволит большинству представителей зодиакальных знаков немного расширить горизонты и наметить новые высоты. Главное — действовать планомерно и не торопить события. В делах семейных расположение небесных тел сулит решение многих спорных вопросов. Самое время обсудить важные темы с близкими людьми.
- Овны
Начало августа для Овнов — время новых достижений. Многие представители знака сумеют добиться желаемого и получить тот результат, на который рассчитывали. Но вот с финансовыми вопросами стоит быть осторожнее. Возможны незапланированные траты, а потому распоряжаться деньгами стоит экономно. В делах любовных одиноким сердцам звезды сулят новые знакомства. Вполне вероятно, что вы встретите свою судьбу.
- Тельцы
Август для Тельцов — время пожинать плоды былых стараний. Задачи и процессы, над которыми вы долго трудились, дадут свои результаты. В середине месяца звезды советуют не распространяться о своих планах, а уж тем более секретах в разговорах с непроверенными людьми. Есть большая вероятность, что ваша откровенность и искренность сделают вас уязвимыми. Семейным представителям знака сулят сюрпризы. Скорее всего, любимый человек порадует вас подарком.
- Близнецы
В конце лета Близнецы столкнутся с небольшими препятствиями на своем пути. Скорее всего, они могут появиться внезапно. Но звезды советуют не отступать перед трудностями и проявлять напор. Именно ваша настойчивость сейчас — залог успеха. В середине августа Близнецов порадует финансовая сфера. Возможно, вы найдете дополнительный источник дохода. Главное — не упустите момент.
- Раки
В этот период Ракам следует быть крайне внимательными к информации, которая к ним поступает. Не стоит верить на слово всему, что говорят. Поскольку вас могут не только ввести в заблуждение, но и подтолкнуть к неправильным действиям. В семейных вопросах возможны небольшие разногласия с близкими. Но если вы сумеете проявить такт и вывести диалог в правильное русло, то эти разногласия могут повлиять на вас в положительном ключе. А потому — будьте терпимее к родным людям.
- Львы
Уверенность в себе, присущая Львам, в этом месяце будет их особой суперсилой. Есть большая вероятность, что вас попытаются сбить с верного пути или отговорить от перспективных начинаний. Совет звезд — прислушиваться к своей интуиции. Конец августа может оказаться проблемным для здоровья представителей знака. Чтобы избежать обострения хронических недугов, постарайтесь вовремя обратить внимание на звоночки, которые посылает вам организм.
- Девы
Этот месяц звезды советуют Девам прожить по принципу семь раз отмерь — один раз отрежь. Поспешные решения, быстрые выводы и кардинальные перемены — то чего стоит избегать. Скорее всего, ваше эмоциональное состояние будет очень нестабильным. А действовать на эмоциях — заведомо плохой план. Так что не торопитесь и не стесняйтесь обратиться за советом к близким людям. В конце месяца звезды судят нежданную прибыль — самое время порадовать себя приятным приобретением.
- Весы
В августе многие Весы созреют к смелым жизненным переменам. То, к чему представители знака долго стремились, может стать реальностью. Главное – не тратить время на сомнения, а шаг за шагом прокладывать путь к цели. В личной сфере одиноким представителям знака звезды советуют не торопить события. Ваш напор может отпугнуть потенциального партнера или посеять в нем сомнения. Поэтому позвольте событиям идти своим чередом.
- Скорпионы
В августе главным препятствием на пути к успеху Скорпионов может стать их собственное упрямство и нежелание прислушиваться к мнению окружающих. Совет звезд — как бы не хотелось действовать строго по намеченному плану, постарайтесь чаще оглядываться по сторонам. Советы и коррективы от близких людей станут вашим спасительным кругом во многих ситуациях. В конце месяца стоит обратить особое внимание на финансовые вопросы. Есть большая вероятность невыгодных инвестиций или пустых трат.
- Стрельцы
В конце лета Стрельцов порадует финансовая сфера. В этом смысле деньги будут легко идти в руки к представителям знака, что позволит воплотить в реальность давние желания. Главное — действовать здесь и сейчас, без отлагательств. В середине месяца будьте внимательнее к близким людям. Скорее всего, им очень нужны будут ваши поддержка и внимание.
- Козероги
В этот период фортуна будет на стороне Козерогов. Представители знака то и дело будут оказываться в нужном месте и в нужное время. Главное – не растеряться и смело действовать. Также, этот месяц для вас – удачный период, чтобы вывести свои отношения на новый уровень. Скорее всего, ваш партнер давно ждет от вас встречного шага. Не упустите момент!
- Водолеи
Последний месяц лета для Водолеев – благоприятное время, чтобы закончить давние начинания. Те дела, в которых вы не раз сталкивались с неудачами и препятствиями на пути, сейчас пойдут как по маслу. Совет звезд — не бояться, а действовать. Сейчас на вашей стороне не только опыт, но и удача. В конце месяца будьте внимательнее к своим снам и ощущениям — ваша интуиция даст важные подсказки.
- Рыбы
В августе Рыбы смогут посмотреть совершенно под другим углом на привычные обстоятельства. И это поможет найти положительные стороны даже там, где раньше был заметен лишь негатив. Для семейных пар этот месяц может стать настоящим испытанием на прочность. Так как ссоры с партнером способны будут разгораться даже от малейшей искры. Звезды советуют проявить терпение. Сейчас не время для колких замечаний и неконструктивной критики.