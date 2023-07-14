Эксклюзивный гороскоп на август 2023 года для Фактов ICTV составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

По его словам, последний месяц лета позволит большинству представителей зодиакальных знаков немного расширить горизонты и наметить новые высоты. Главное — действовать планомерно и не торопить события. В делах семейных расположение небесных тел сулит решение многих спорных вопросов. Самое время обсудить важные темы с близкими людьми.

Овны

Начало августа для Овнов — время новых достижений. Многие представители знака сумеют добиться желаемого и получить тот результат, на который рассчитывали. Но вот с финансовыми вопросами стоит быть осторожнее. Возможны незапланированные траты, а потому распоряжаться деньгами стоит экономно. В делах любовных одиноким сердцам звезды сулят новые знакомства. Вполне вероятно, что вы встретите свою судьбу.

Тельцы

Август для Тельцов — время пожинать плоды былых стараний. Задачи и процессы, над которыми вы долго трудились, дадут свои результаты. В середине месяца звезды советуют не распространяться о своих планах, а уж тем более секретах в разговорах с непроверенными людьми. Есть большая вероятность, что ваша откровенность и искренность сделают вас уязвимыми. Семейным представителям знака сулят сюрпризы. Скорее всего, любимый человек порадует вас подарком.

Близнецы

В конце лета Близнецы столкнутся с небольшими препятствиями на своем пути. Скорее всего, они могут появиться внезапно. Но звезды советуют не отступать перед трудностями и проявлять напор. Именно ваша настойчивость сейчас — залог успеха. В середине августа Близнецов порадует финансовая сфера. Возможно, вы найдете дополнительный источник дохода. Главное — не упустите момент.

Раки

В этот период Ракам следует быть крайне внимательными к информации, которая к ним поступает. Не стоит верить на слово всему, что говорят. Поскольку вас могут не только ввести в заблуждение, но и подтолкнуть к неправильным действиям. В семейных вопросах возможны небольшие разногласия с близкими. Но если вы сумеете проявить такт и вывести диалог в правильное русло, то эти разногласия могут повлиять на вас в положительном ключе. А потому — будьте терпимее к родным людям.

Львы

Уверенность в себе, присущая Львам, в этом месяце будет их особой суперсилой. Есть большая вероятность, что вас попытаются сбить с верного пути или отговорить от перспективных начинаний. Совет звезд — прислушиваться к своей интуиции. Конец августа может оказаться проблемным для здоровья представителей знака. Чтобы избежать обострения хронических недугов, постарайтесь вовремя обратить внимание на звоночки, которые посылает вам организм.

Девы

Этот месяц звезды советуют Девам прожить по принципу семь раз отмерь — один раз отрежь. Поспешные решения, быстрые выводы и кардинальные перемены — то чего стоит избегать. Скорее всего, ваше эмоциональное состояние будет очень нестабильным. А действовать на эмоциях — заведомо плохой план. Так что не торопитесь и не стесняйтесь обратиться за советом к близким людям. В конце месяца звезды судят нежданную прибыль — самое время порадовать себя приятным приобретением.

Весы

В августе многие Весы созреют к смелым жизненным переменам. То, к чему представители знака долго стремились, может стать реальностью. Главное – не тратить время на сомнения, а шаг за шагом прокладывать путь к цели. В личной сфере одиноким представителям знака звезды советуют не торопить события. Ваш напор может отпугнуть потенциального партнера или посеять в нем сомнения. Поэтому позвольте событиям идти своим чередом.

Скорпионы

В августе главным препятствием на пути к успеху Скорпионов может стать их собственное упрямство и нежелание прислушиваться к мнению окружающих. Совет звезд — как бы не хотелось действовать строго по намеченному плану, постарайтесь чаще оглядываться по сторонам. Советы и коррективы от близких людей станут вашим спасительным кругом во многих ситуациях. В конце месяца стоит обратить особое внимание на финансовые вопросы. Есть большая вероятность невыгодных инвестиций или пустых трат.

Стрельцы

В конце лета Стрельцов порадует финансовая сфера. В этом смысле деньги будут легко идти в руки к представителям знака, что позволит воплотить в реальность давние желания. Главное — действовать здесь и сейчас, без отлагательств. В середине месяца будьте внимательнее к близким людям. Скорее всего, им очень нужны будут ваши поддержка и внимание.

Козероги

В этот период фортуна будет на стороне Козерогов. Представители знака то и дело будут оказываться в нужном месте и в нужное время. Главное – не растеряться и смело действовать. Также, этот месяц для вас – удачный период, чтобы вывести свои отношения на новый уровень. Скорее всего, ваш партнер давно ждет от вас встречного шага. Не упустите момент!

Водолеи

Последний месяц лета для Водолеев – благоприятное время, чтобы закончить давние начинания. Те дела, в которых вы не раз сталкивались с неудачами и препятствиями на пути, сейчас пойдут как по маслу. Совет звезд — не бояться, а действовать. Сейчас на вашей стороне не только опыт, но и удача. В конце месяца будьте внимательнее к своим снам и ощущениям — ваша интуиция даст важные подсказки.

Рыбы

В августе Рыбы смогут посмотреть совершенно под другим углом на привычные обстоятельства. И это поможет найти положительные стороны даже там, где раньше был заметен лишь негатив. Для семейных пар этот месяц может стать настоящим испытанием на прочность. Так как ссоры с партнером способны будут разгораться даже от малейшей искры. Звезды советуют проявить терпение. Сейчас не время для колких замечаний и неконструктивной критики.