Гороскоп на 20 мая 2023 года советует подумать, в каких сферах жизни для вас важны рост и развитие и уделить внимание именно им.

По прогнозу университета Никифоровых, это хороший день с мягкой и питательной энергетикой. Достаточно благоприятно начинать что-то новое и важное, особенно после 14:45, будет устойчивый прогресс.

Проявите в этот день искреннее участие и заботу о пожилых людях и детях. Хорошо будет приготовить что-то особенное и с любовью накормить их и даже угостить соседей или прохожих.

Загадывайте желания, пишите списки планов, составляйте карты желаний. Энергетика дня поддерживает реализацию ваших стремлений, но лучше делайте это ближе к вечеру.

Согласно гороскопу на 20.05.2023, в этот день неблагоприятно обрезать ногти.

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