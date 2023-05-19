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Загадуйте бажання: гороскоп на 20 травня 2023 року

19 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 травня 2023 року радить подумати, у яких сферах життя для вас важливі зростання і розвиток та приділити увагу саме їм.

За прогнозом університету Нікіфорових, це хороший день із м’якою та живильною енергетикою. Доволі сприятливо розпочинати щось нове та важливе, особливо після 14:45, буде стійкий прогрес.

Виявляйте цього дня щиру участь та турботу щодо літніх людей та дітей. Чудово буде приготувати щось особливе і з любов’ю нагодувати їх і навіть пригостити сусідів чи перехожих.

Загадуйте бажання, пишіть списки планів, складайте карти бажань. Енергетика дня підтримує реалізацію ваших прагнень, але краще робіть це ближче до вечора.

Згідно з гороскопом на 20.05.2023, цього дня  несприятливо обрізати нігті.

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