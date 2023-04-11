Гороскоп на май 2023 сулит немало положительных перемен в разных жизненных сферах. К примеру, многие задачи, с которыми было сложно справиться из-за различных преград, решатся очень быстро и неожиданно. Но при этом стоит проявлять максимальную активность. Из-за лени и апатии можно не просто стоять на месте, но и отдалиться от намеченной цели на немалую дистанцию.

Эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на май 2023 составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

Овны

Начало мая — благоприятный период для новых начинаний. Представители знака встретят нужных людей на своем пути, которые поспособствуют их успеху. В делах семейных звезды сулят Овнам незначительные конфликты. Найти общий язык с близкими будет непросто. Но если вы проявите инициативу и вовремя пойдете на компромисс — ссор и разногласий можно будет избежать.

Тельцы

Май обещает Тельцам перспективные знакомства. Скорее всего, в вашем окружении окажутся люди, которые откроют перед вами новые цели и смелые горизонты. В финансовой сфере возможны нежданные траты. А потому распоряжаться деньгами стоит экономно. Конец месяца для одиноких сердец — время романтических встреч. Вполне вероятно, что вы найдете свою любовь.

Близнецы

В этом месяце звезды советуют Близнецам быть настойчивее в достижении своих целей. Есть большая вероятность, что недоброжелатели попытаются сбить вас с верного пути и отговорить от выбранного курса. Помните, что ваш успех зависит от вашей стойкости и уверенности в себе. В конце мая уделите больше внимания своему здоровью — возможно обострение хронических болезней.

Раки

Конец весны для Раков — время новых открытий. Представители знака найдут в себе скрытые таланты и даже задумаются о том, как превратить их в источник доходов. Но вот о своих планах и намерениях лучше не распространяться. Есть вероятность, что в вашем окружении окажется немало людей, желающих вставить “палки в колеса”.

Львы

Май сулит Львам успех в профессиональной сфере. Скорее всего, обстоятельства сложатся самым удачным для вас образом, позволив быстро прийти к желаемым высотам. Но при этом старайтесь чаще прислушиваться к мнению близких людей. Их советы помогут избежать многих трудностей.

Девы

Конец весны позволит трудолюбивым Девам немного выдохнуть и отвлечься от забот. Скорее всего, представители знака ненадолго сменят обстановку. При этом стоит воспринимать это не как бесполезную трату времени, а как инвестиции в свои силы и вдохновение. В личной жизни звезды сулят Девам романтику. Даже те представители знака, которые давно находятся в отношениях, могут оживить угасшую страсть.

Весы

В этом месяце многие Весы задумаются о кардинальных переменах в жизни, вроде смены работы или даже переезда. Но рубить сгоряча звезды не советуют. Скорее всего, на ваши решения сильно влияют эмоции. И вслед за сменой настроения могут прийти сожаления об изменениях. В конце месяца стоит уделить больше времени бытовым вопросам. Родственники будут нуждаться в вашей помощи.

Скорпионы

Чрезмерная мнительность и осторожность может стать главной преградой Скорпионов на пути к успеху. Скорее всего, решения в этом месяце придется принимать на ходу. И именно от скорости вашей реакции будет зависеть то, насколько близки вы окатитесь к желаемой цели. Совет звезд — не бояться действовать.

Стрельцы

Этот месяц может оказаться весьма прибыльным для Стрельцов. Представители знака смогут найти немало новых источников дохода. Главное при этом — смелее браться за новые начинания. Даже если вам кажется, что опыта недостаточно, стоит попробовать. Будьте уверены — результат вас приятно удивит. В конце мая старайтесь быть сдержаннее при общении с близкими. Маленький спор может быстро перерасти в серьезный конфликт.

Козероги

Упрямство, присущее Козерогам, в этот период станет их сильной стороной. Скорее всего, представители знака не смогут достичь желаемого легко и без преград. И даже наоборот, препятствий на пути будет немало. Но благодаря умению собраться и не опускать руки — любые горы вам будут по плечо. В делах семейных май — удачное время, чтобы уладить давние разногласия. Вы легко сможете найти общий язык с любимым человеком.

Водолеи

Май сулит Водолеям положительные изменения в профессиональной сфере деятельности. Есть вероятность карьерного роста и новых серьезных проектов. Но вот со здоровьем стоит быть бдительными. Скорее всего, на фоне хронической усталости может появиться немало новых хронических заболеваний. А потому не забывайте отдыхать.

Рыбы

В мае многие Рыбы задумаются о новых, достаточно смелых целях и планах. И здесь у представителей знака возникнут не только интересные идеи, но удачные возможности для их реализации. Совет звезд — не затягивать, а сразу браться за дело. Откладывая свои начинания, вы лишь отдаляете себя от собственного успеха.