Гороскоп на 2 октября 2023 года обещает день, наэлектризованный стремительной яркой энергией, стремящейся к свершениям и достижениям.

По прогнозу университета Никифоровых, лучше направить эту силу на задачи, где нужен прорыв, но не стоит пытаться начинать что-то новое и важное.

Энергетика дня резкая и эмоциональная. Не стоит поддаваться сиюминутным порывам, дышите и помните, что окружающие существуют в таких же реалиях, как и вы.

Хороший момент для завершения и отпускания предыдущих отношений — как близкого личного характера, так и дружеского. В любых отношениях между нами возникает связь, с которой идет обмен энергией. Поэтому не всегда для ее разрыва достаточно просто сказать “пока”.

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Согласно гороскопу на 02.10.2023, в этот день:

можно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать и брать деньги в долг.

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