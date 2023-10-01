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Відпустіть минулі стосунки: гороскоп на 2 жовтня 2023 року

1 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 жовтня 2023 року обіцяє день, наелектризований стрімкою яскравою енергією, що прагне звершень і досягнень.

За прогнозом університету Нікіфорових, краще спрямувати цю силу на завдання, де потрібен прорив, але не варто намагатися починати щось нове та важливе.

Енергетика дня різка та емоційна. Не варто піддаватися миттєвим поривам, дихайте та пам’ятайте, що інші існують у таких самих реаліях, як і ви.

Гарний момент, щоб завершити і відпустити попередні стосунки – як близького особистого характеру, так і дружнього. У будь-яких стосунках між нами виникає зв’язок, із яким відбувається обмін енергією. Тож не завжди для його розриву достатньо просто сказати “бувай”.

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Згідно з гороскопом на 02.10.2023, цього дня:

  • можна – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож, давати та брати гроші в борг.

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