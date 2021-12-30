В преддверье Нового года, многих людей очень часто интересует вопрос финансов, богатства, благосостояния. В это нестабильное время крайне важно быть уверенным в завтрашнем дне.

Черный маг, некромант и экстрасенс – Виктор Литовский составил рейтинг самых успешных знаков зодиака, которым повезет в год Синего водяного Тигра.

Львы

— Люди рожденные под этим знаком очень сильные духом, настырные, в некоторых случаях они даже лидеры. На работе они всегда выкладываются на полную, не боятся начинать что-то новое. Даже наоборот, они это делают с большим удовольствием, — уверяет Виктор.

Львы часто хотят доказать всем, что они справятся с любой задачей. Их упорство принесет финансовый успех в 2022 году.

Овен

Представителям этого знака стоит обратить внимание на подсказки и советы окружающих, близких людей, друзей, даже бизнес партнеров. Не стоит также забывать о благодарности.

Скорпион

— Получить прибыль Скорпионы могут и с помощью хобби и полезных навыков. Вам нужно не боятся пробовать, что-то новое, открывать какие-то скрытые таланты в себе. Побольше усердия и финансы потекут к вам рекой, — добавляет Виктор.

Рыбы

Представители этого знака зодиака достигнут удивительных высот в карьере. Они способны продумать все свои расходы до мелочей, что позволит существенно обогатиться.

Рак

— Для Раков год будет очень благоприятным — стабильным и надежным. Деньги будут сами попадать в руки, — заверяет Экстрасенс.

2022 год наступит уже совсем скоро — помимо елки и праздничного стола нужно позаботиться и о себе. Участница Битвы экстрасенсов Патриция Перу рассказала, в каком цвете встретить Новый год 2022.