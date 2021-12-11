Участница Битвы экстрасенсов на СТБ Дарья Постникова назвала топ-5 самых опасных знака зодиака.

Первое место в рейтинге экстрасенса занимают Близнецы.

Близнецам нравится добиваться своего и если что-то идет не по их плану, они становятся раздражительными и плохо себя контролируют.

Обладатели этого знака чрезвычайно напористые люди, но иногда эта напористость выходит за рамки и, в конечном итоге, они становятся очень агрессивными и непредсказуемыми.

Зачастую Близнецы используют агрессию как некую стратегию. Им все равно, кто может пострадать в этом процессе и с завидным упорством идут по головам. Не стоит недооценивать их в гневе, они талантливые манипуляторы и могут с легкостью настроить против вас даже самых близких людей.

Второе место досталось Скорпионам.

Скорпионы очень эмоциональны, но проблема в том, что они не всегда могут адекватно выразить свои эмоции, истинные чувства могут оставаться подавленными до тех пор, пока не вырвутся наружу с разрушительной силой.

Они ревнивые и мстительные, могут сдерживать эти душевные переживания некоторое время, но тем страшнее последствия.

Если вам “посчастливилось” перейти дорогу Скорпиону, то пощады ждать не стоит. Эти ребята не из тех, кто будет страдать в одиночку, они приложат все усилия, чтобы отравить жизнь обидчику во чтобы то ни стало.

Обладатели этого знака сделают все красиво, так что не удивляйтесь позднему звонку с неизвестного номера и не двусмысленному предложению — Я хочу сыграть с тобой в одну игру.

Третье место в рейтинге самых опасных знаков зодиака достается Львам.

Не последнее место среди опасных знаков зодиака занимают воинственные Львы. Избыток огня и прирожденные лидерские качества очень часто толкают их в открытое противостояние с теми, кто по их мнению посмел посягнуть на место под солнцем.

Львы руководствуются правилом, что на войне все средства хороши и не постесняются прибегнут к насилию, если сочтут его оправданным.

Зачастую им присуща завышенная самооценка и гипертрофированное чувство собственного достоинства, поэтому, если кто-то или что-то встанет на пути, они будут действовать агрессивно. Но есть и хорошая новость — если Лев видит в вас соперника и угрозу, значит вы на верном пути к тому, чтобы стать королем жизни.

Стрельцы занимают четвертое место.

Общительность и эмоциональная вовлеченность Стрельцов частенько перерастает в нечто менее приятное. Порой даже тактичное замечание о соблюдении личных границ может привести представителей этого знака зодиака в бешенство.

Опасность конфликта со Стрельцом заключается, во-первых — в его суперспособности максимально включиться в любую ситуацию, хочет он того или нет. Во-вторых — обязательно довести дело до логического завершения. Он не умеет останавливаться, в том числе когда речь заходит о выяснении отношений.

Спонтанные вспышки гнева, присущие Стрельцам могут привести к трагической развязке даже самого банального бытового конфликта.

И последнее пятое место занимают Козероги.

Внешне спокойные и уравновешенные Козероги в последнюю очередь могут вызвать у вас ощущение опасности, но как известно, внешность обманчива.

Если снаружи — суровый фасад, то внутри у них бомба с часовым механизмом. Возможно, Козерог никогда не вступит с вами в прямой конфликт, но будьте уверены, каждый раз перед сном он будет прокручивать различные варианты мести и не дай Бог, если ему представится удобный момент.

Когда кто-то причиняет Козерогам боль, они редко прощают, а чтобы успокоить их, зачастую недостаточно извинений. Для обладателя этого знака нет золотой середины — если он действительно разозлится, то выложится на полную в своем порыве.

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