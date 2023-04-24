Гороскоп на 25 апреля 2023 года обещает непростой день с очень резкой энергетикой.

По прогнозу университета Никифоровых, существует высокая вероятность острых конфликтов и разочарований, которые могут стать причиной слез. Однако можно применить эту резкую силу для разрушения сложностей и препятствий в вашей жизни или рабочих вопросах.

Можно успеть сделать многое, если правильно распределить усилия. Составляйте план действий, выбирайте те сферы, где трудно, где нужны изменения и занимайтесь ими.

Хорошо добавить спорт или физическую активность, чтобы гармонично реализовать энергии дня. Опорой станут высшие знания, мудрость, общение с наставниками и учителями. Друзья, близкие и коллеги вряд ли смогут оказать вам нужную поддержку.

Согласно гороскопу на 25.04.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие;

давать деньги в долг.

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