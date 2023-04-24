Гороскоп на 25 квітня 2023 року обіцяє непростий день із дуже різкою енергетикою.

За прогнозом університету Нікіфорових, існує висока ймовірність гострих конфліктів і розчарувань, які можуть стати причиною сліз. Однак можна застосувати цю різку силу для руйнування складнощів і перешкод у вашому житті чи робочих питаннях.

Можна встигнути зробити багато, якщо правильно розподілити зусилля. Складайте план дій, обирайте ті сфери, де важко, де потрібні зміни та займайтеся ними.

Добре додати спорт чи фізичну активність, щоб гармонійно реалізувати енергії дня. Опорою стануть вищі знання, мудрість, спілкування із наставниками та вчителями. Друзі, близькі та колеги навряд чи зможуть надати вам потрібну підтримку.

Згідно з гороскопом на 25.04.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож;

давати гроші в борг.

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