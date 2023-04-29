Гороскоп на 30 апреля 2023 года обещает достаточно напряженную энергетику дня. Могут быть резкие события и слова — старайтесь не принимать их близко к сердцу.
Позвольте себе сегодня что-то шикарное, что давно хотели, но не позволяли. Возможно уже сам отдых — это роскошь для вас. Позвольте себе поваляться на диване и ничего не делать.
По прогнозу университета Никифоровых, до 13:00 все еще можно делать практики чествования предков, если вы не успели вчера или хотите сделать их еще раз.
Род — это первоисточник нашей силы. Чем больше мы вспоминаем о тех, кто был до нас, тем больше благословений мы получаем.
Согласно гороскопу на 30.04.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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