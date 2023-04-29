Гороскоп на 30 квітня 2023 року обіцяє досить напружену енергетику дня. Можуть бути різкі події та слова – намагайтеся не брати їх близько до серця.

Дозвольте собі сьогодні щось шикарне, що давно хотіли, але не дозволяли. Можливо вже сам відпочинок – це розкіш для вас. Дозвольте собі повалятися на дивані та нічого не робити.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 13:00 все ще можна робити практики вшановування предків, якщо ви не встигли вчора або хочете зробити їх ще раз.

Рід – це першоджерело нашої сили. Чим більше ми згадуємо про тих, хто був до нас, тим більше благословень ми отримуємо.

Згідно з гороскопом на 30.04.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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