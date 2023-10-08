Гороскоп на 9 октября 2023 года обещает резкую и ядовитую энергетику дня. На эмоциях можно сказать лишнее и потом горько пожалеть об этом.

По прогнозу университета Никифоровых, плавным и спокойным этот день не будет, но после 09:06 можно овладеть силой момента, направив ее на важные для вас свершения. Особенно те, для которых нужны смекалка, изобретательность, молниеносность в действии.

Помните, что мы смотрим на мир через свою призму восприятия и шаблоны, а на самом деле все может быть иначе. 9 октября можно обнаружить двойное дно событий, натолкнуться на тайны.

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Отличный момент для обучения и самообразования, если знания лежат в плоскости эзотерического.

Согласно гороскопу на 09.10.2023, в этот день:

благоприятно — начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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