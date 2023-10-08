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Розрив шаблонів розкриє таємниці: гороскоп на 9 жовтня 2023 року

8 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 жовтня 2023 року обіцяє різку та ядучу енергетику дня. На емоціях можна сказати зайве й згодом гірко пошкодувати про це.

За прогнозом університету Нікіфорових, плавним і спокійним цей день не буде, але по 09:06 можна опанувати силу моменту, спрямувавши її на важливі для вас звершення. Особливо ті, для яких потрібні кмітливість, винахідливість, блискавичність у дії.

Пам’ятайте, що ми дивимося на світ через свою призму сприйняття та шаблони, а насправді все може бути інакше. 9 жовтня можливо виявити подвійне дно подій, натрапити на таємниці.

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Чудовий момент для навчання і самоосвіти, якщо знання лежать у площині езотеричного.

Згідно з гороскопом на 09.10.2023, у цей день:

  • сприятливо – розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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