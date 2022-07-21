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Астрологія

Время для смены имиджа: лунный календарь стрижек на август 2022

21 июля 2022, 09:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Время для смены имиджа: лунный календарь стрижек на август 2022

Лунный календарь стрижек на август 2022 поможет разобраться, когда лучше идти к парикмахеру. На здоровый вид шевелюры влияет множество факторов, поэтому нужно знать благоприятные и неблагоприятные дни для похода в салон красоты.

Изменение прически в правильный день лунного цикла может укрепить локоны, привлечь в жизнь удачу, любовь и финансовое благополучие. Более того, положительный поход к парикмахеру — залог хорошего настроения. Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на август 2022.

Астропрогноз на 1 августа 

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Благоприятный день для стрижки. Она подарит вам вдохновение, придаст сил и энергии. Можно сделать пышную прическу, а также окрасить волосы натуральными красителями.

Астропрогноз на 2 августа 

От покраски волос лучше отказаться и отдать предпочтение строгой и классической прическе.

Астропрогноз на 3 августа 

Положительный день для подстригания кончиков — волосы начнут быстрее расти. Также можно покрасить их в натуральные оттенки. Хотите изменить прическу — отдайте предпочтение легким локонам.

Астропрогноз на 4 августа 

Стрижка в этот день поможет ускорить рост волос и укрепить корни, а их окрашивание придаст привлекательности.

Астропрогноз на 5 августа 

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Если запланирован поход к парикмахеру и его нельзя отменить — предпочтите оздоравливающие процедуры.

Астропрогноз на 6 августа 

Стрижка волос при растущей Луне благотворно скажется на их росте. Окраска волос в натуральные оттенки поможет оттолкнуть от себя негативные эмоции.

Астропрогноз на 7 августа 

Неблагоприятный период для похода в салон. В этот день рекомендуется расчесывать шевелюру как можно чаще.

Астропрогноз на 8 августа 

Стрижка сегодня позволит улучшить качество волос, укрепить корни и ускорить их рост.

Астропрогноз на 9 августа 

Стрижка и покраска волос в этот день привлекут денежную энергию.

Астропрогноз на 10 августа 

Окрашивать волосы крайне нежелательно. Рекомендуется подстричь кончики — это ускорит рост шевелюры и укрепит ее корни.

Астропрогноз на 11 августа 

Стрижка негативно скажется на общем состоянии. В этот день можно незначительно изменить цвет волос, однако сильно экспериментировать с имиджем не стоит.

Астропрогноз на 12 августа 

Нейтральный день для похода в салон, однако состригать волосы не стоит. Лучше отдать предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 13 августа 

Сегодня стоит отказаться от стрижки. Можно покрасить волосы в темные оттенки и сделать высокую прическу.

Астропрогноз на 14 августа 

Экспериментировать со стрижкой в этот день следует только в том случае, если планируете кардинальные изменения в жизни. Положительно скажется окрашивание волос в светлый или рыжий цвет.

Астропрогноз на 15 августа 

Если хотите замедлить рост волос и укрепить корни — можете смело идти к парикмахеру. Краситься стоит в тот цвет, который у вас был в самый успешный период жизни.

Астропрогноз на 16 августа 

Неблагоприятный день для экспериментов с имиджем. Прическа не должна быть сложной, рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще.

Астропрогноз на 17 августа 

Окрашивание волос следует отложить на более благоприятный период. Лучше всего — отдать предпочтение питательным и увлажняющим маскам.

Астропрогноз на 18 августа 

Стрижка сегодня положительно скажется на здоровье, однако замедлит рост волос, хоть и укрепит корни. Также можно покрасить волосы в светлый тон.

Астропрогноз на 19 августа 

Не рекомендуется состригать шевелюру сильно. Если хотите изменить имидж — отдайте предпочтение покраске в светлые тона.

Астропрогноз на 20 августа 

Поход в салон красоты лучше отложить. Стрижка в этот день противопоказана.

Астропрогноз на 21 августа 

Новая стрижка придаст энергии, а прическа сохранит надолго свой первоначальный вид.

Астропрогноз на 22 августа 

Состригать концы волос сегодня можно, но только если хотите замедлить их рост.

Астропрогноз на 23 августа 

Можно окрасить волосы в естественный цвет натуральными красителями. Прическа сегодня должна быть высокой.

Астропрогноз на 24 августа 

Положительный день для кардинальной смены имиджа. Новая стрижка увеличит харизму и обаяние.

Астропрогноз на 25 августа 

Уместным будет незначительное изменение цвета волос. Прическа должна быть простой и незатейливой.

Астропрогноз на 26 августа 

Стрижка волос укрепит корни, однако замедлит их рост. Положительно скажутся питательные и оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 27 августа 

Не рекомендуются какие-либо манипуляции с волосами.

Астропрогноз на 28 августа 

Если хотите, чтобы волосы расли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите их в этот день. Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной.

Астропрогноз на 29 августа 

Стрижка сегодня ускорит рост волос. Можно окрасить их натуральными красителями.

Астропрогноз на 30 августа 

Не стоит экспериментировать с волосами. Если запланирован поход к парикмахеру — предпочтите оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 31 августа 

Новая стрижка подарит вдохновение, а окрашивание в натуральный тон привлечет деловые связи.

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