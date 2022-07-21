Лунный календарь стрижек на август 2022 поможет разобраться, когда лучше идти к парикмахеру. На здоровый вид шевелюры влияет множество факторов, поэтому нужно знать благоприятные и неблагоприятные дни для похода в салон красоты.
Изменение прически в правильный день лунного цикла может укрепить локоны, привлечь в жизнь удачу, любовь и финансовое благополучие. Более того, положительный поход к парикмахеру — залог хорошего настроения. Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на август 2022.
Астропрогноз на 1 августа
Благоприятный день для стрижки. Она подарит вам вдохновение, придаст сил и энергии. Можно сделать пышную прическу, а также окрасить волосы натуральными красителями.
Астропрогноз на 2 августа
От покраски волос лучше отказаться и отдать предпочтение строгой и классической прическе.
Астропрогноз на 3 августа
Положительный день для подстригания кончиков — волосы начнут быстрее расти. Также можно покрасить их в натуральные оттенки. Хотите изменить прическу — отдайте предпочтение легким локонам.
Астропрогноз на 4 августа
Стрижка в этот день поможет ускорить рост волос и укрепить корни, а их окрашивание придаст привлекательности.
Астропрогноз на 5 августа
Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Если запланирован поход к парикмахеру и его нельзя отменить — предпочтите оздоравливающие процедуры.
Астропрогноз на 6 августа
Стрижка волос при растущей Луне благотворно скажется на их росте. Окраска волос в натуральные оттенки поможет оттолкнуть от себя негативные эмоции.
Астропрогноз на 7 августа
Неблагоприятный период для похода в салон. В этот день рекомендуется расчесывать шевелюру как можно чаще.
Астропрогноз на 8 августа
Стрижка сегодня позволит улучшить качество волос, укрепить корни и ускорить их рост.
Астропрогноз на 9 августа
Стрижка и покраска волос в этот день привлекут денежную энергию.
Астропрогноз на 10 августа
Окрашивать волосы крайне нежелательно. Рекомендуется подстричь кончики — это ускорит рост шевелюры и укрепит ее корни.
Астропрогноз на 11 августа
Стрижка негативно скажется на общем состоянии. В этот день можно незначительно изменить цвет волос, однако сильно экспериментировать с имиджем не стоит.
Астропрогноз на 12 августа
Нейтральный день для похода в салон, однако состригать волосы не стоит. Лучше отдать предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.
Астропрогноз на 13 августа
Сегодня стоит отказаться от стрижки. Можно покрасить волосы в темные оттенки и сделать высокую прическу.
Астропрогноз на 14 августа
Экспериментировать со стрижкой в этот день следует только в том случае, если планируете кардинальные изменения в жизни. Положительно скажется окрашивание волос в светлый или рыжий цвет.
Астропрогноз на 15 августа
Если хотите замедлить рост волос и укрепить корни — можете смело идти к парикмахеру. Краситься стоит в тот цвет, который у вас был в самый успешный период жизни.
Астропрогноз на 16 августа
Неблагоприятный день для экспериментов с имиджем. Прическа не должна быть сложной, рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще.
Астропрогноз на 17 августа
Окрашивание волос следует отложить на более благоприятный период. Лучше всего — отдать предпочтение питательным и увлажняющим маскам.
Астропрогноз на 18 августа
Стрижка сегодня положительно скажется на здоровье, однако замедлит рост волос, хоть и укрепит корни. Также можно покрасить волосы в светлый тон.
Астропрогноз на 19 августа
Не рекомендуется состригать шевелюру сильно. Если хотите изменить имидж — отдайте предпочтение покраске в светлые тона.
Астропрогноз на 20 августа
Поход в салон красоты лучше отложить. Стрижка в этот день противопоказана.
Астропрогноз на 21 августа
Новая стрижка придаст энергии, а прическа сохранит надолго свой первоначальный вид.
Астропрогноз на 22 августа
Состригать концы волос сегодня можно, но только если хотите замедлить их рост.
Астропрогноз на 23 августа
Можно окрасить волосы в естественный цвет натуральными красителями. Прическа сегодня должна быть высокой.
Астропрогноз на 24 августа
Положительный день для кардинальной смены имиджа. Новая стрижка увеличит харизму и обаяние.
Астропрогноз на 25 августа
Уместным будет незначительное изменение цвета волос. Прическа должна быть простой и незатейливой.
Астропрогноз на 26 августа
Стрижка волос укрепит корни, однако замедлит их рост. Положительно скажутся питательные и оздоровительные процедуры.
Астропрогноз на 27 августа
Не рекомендуются какие-либо манипуляции с волосами.
Астропрогноз на 28 августа
Если хотите, чтобы волосы расли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите их в этот день. Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной.
Астропрогноз на 29 августа
Стрижка сегодня ускорит рост волос. Можно окрасить их натуральными красителями.
Астропрогноз на 30 августа
Не стоит экспериментировать с волосами. Если запланирован поход к парикмахеру — предпочтите оздоровительные процедуры.
Астропрогноз на 31 августа
Новая стрижка подарит вдохновение, а окрашивание в натуральный тон привлечет деловые связи.