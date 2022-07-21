Лунный календарь стрижек на август 2022 поможет разобраться, когда лучше идти к парикмахеру. На здоровый вид шевелюры влияет множество факторов, поэтому нужно знать благоприятные и неблагоприятные дни для похода в салон красоты.

Изменение прически в правильный день лунного цикла может укрепить локоны, привлечь в жизнь удачу, любовь и финансовое благополучие. Более того, положительный поход к парикмахеру — залог хорошего настроения. Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на август 2022.

Астропрогноз на 1 августа

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Благоприятный день для стрижки. Она подарит вам вдохновение, придаст сил и энергии. Можно сделать пышную прическу, а также окрасить волосы натуральными красителями.

Астропрогноз на 2 августа

От покраски волос лучше отказаться и отдать предпочтение строгой и классической прическе.

Астропрогноз на 3 августа

Положительный день для подстригания кончиков — волосы начнут быстрее расти. Также можно покрасить их в натуральные оттенки. Хотите изменить прическу — отдайте предпочтение легким локонам.

Астропрогноз на 4 августа

Стрижка в этот день поможет ускорить рост волос и укрепить корни, а их окрашивание придаст привлекательности.

Астропрогноз на 5 августа

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Если запланирован поход к парикмахеру и его нельзя отменить — предпочтите оздоравливающие процедуры.

Астропрогноз на 6 августа

Стрижка волос при растущей Луне благотворно скажется на их росте. Окраска волос в натуральные оттенки поможет оттолкнуть от себя негативные эмоции.

Астропрогноз на 7 августа

Неблагоприятный период для похода в салон. В этот день рекомендуется расчесывать шевелюру как можно чаще.

Астропрогноз на 8 августа

Стрижка сегодня позволит улучшить качество волос, укрепить корни и ускорить их рост.

Астропрогноз на 9 августа

Стрижка и покраска волос в этот день привлекут денежную энергию.

Астропрогноз на 10 августа

Окрашивать волосы крайне нежелательно. Рекомендуется подстричь кончики — это ускорит рост шевелюры и укрепит ее корни.

Астропрогноз на 11 августа

Стрижка негативно скажется на общем состоянии. В этот день можно незначительно изменить цвет волос, однако сильно экспериментировать с имиджем не стоит.

Астропрогноз на 12 августа

Нейтральный день для похода в салон, однако состригать волосы не стоит. Лучше отдать предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 13 августа

Сегодня стоит отказаться от стрижки. Можно покрасить волосы в темные оттенки и сделать высокую прическу.

Астропрогноз на 14 августа

Экспериментировать со стрижкой в этот день следует только в том случае, если планируете кардинальные изменения в жизни. Положительно скажется окрашивание волос в светлый или рыжий цвет.

Астропрогноз на 15 августа

Если хотите замедлить рост волос и укрепить корни — можете смело идти к парикмахеру. Краситься стоит в тот цвет, который у вас был в самый успешный период жизни.

Астропрогноз на 16 августа

Неблагоприятный день для экспериментов с имиджем. Прическа не должна быть сложной, рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще.

Астропрогноз на 17 августа

Окрашивание волос следует отложить на более благоприятный период. Лучше всего — отдать предпочтение питательным и увлажняющим маскам.

Астропрогноз на 18 августа

Стрижка сегодня положительно скажется на здоровье, однако замедлит рост волос, хоть и укрепит корни. Также можно покрасить волосы в светлый тон.

Астропрогноз на 19 августа

Не рекомендуется состригать шевелюру сильно. Если хотите изменить имидж — отдайте предпочтение покраске в светлые тона.

Астропрогноз на 20 августа

Поход в салон красоты лучше отложить. Стрижка в этот день противопоказана.

Астропрогноз на 21 августа

Новая стрижка придаст энергии, а прическа сохранит надолго свой первоначальный вид.

Астропрогноз на 22 августа

Состригать концы волос сегодня можно, но только если хотите замедлить их рост.

Астропрогноз на 23 августа

Можно окрасить волосы в естественный цвет натуральными красителями. Прическа сегодня должна быть высокой.

Астропрогноз на 24 августа

Положительный день для кардинальной смены имиджа. Новая стрижка увеличит харизму и обаяние.

Астропрогноз на 25 августа

Уместным будет незначительное изменение цвета волос. Прическа должна быть простой и незатейливой.

Астропрогноз на 26 августа

Стрижка волос укрепит корни, однако замедлит их рост. Положительно скажутся питательные и оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 27 августа

Не рекомендуются какие-либо манипуляции с волосами.

Астропрогноз на 28 августа

Если хотите, чтобы волосы расли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите их в этот день. Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной.

Астропрогноз на 29 августа

Стрижка сегодня ускорит рост волос. Можно окрасить их натуральными красителями.

Астропрогноз на 30 августа

Не стоит экспериментировать с волосами. Если запланирован поход к парикмахеру — предпочтите оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 31 августа

Новая стрижка подарит вдохновение, а окрашивание в натуральный тон привлечет деловые связи.