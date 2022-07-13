В августе 2022 года ожидается несколько магнитных бурь, к которым метеочувствительным людям лучше подготовиться заранее.
Для некоторых людей и живых организмов магнитные бури — причина ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний. Относительно безопасные промежутки в третий месяц лета — с 3 по 9 и с 12 по 21 числа.
Даты магнитных бурь в августе 2022
Слабая магнитная буря ожидается уже 1 августа. 2 и 3 числа возможны незначительные колебания, которые не особо скажутся на самочувствии чувствительных людей.
Буря средней интенсивности наступит уже 10 августа и продлится до 11 числа. В этот период рекомендуется отказаться от физической активности, алкоголя, жирной пищи и тонизирующих напитков.
Мощная магнитная буря ожидается с 16 по 22 августа. Следует отказаться от тяжелой работы и принимать назначенные врачом лекарства, если таковые имеются.
29 числа прогнозируется незначительная солнечная активность. Стоит отслеживать негативные симптомы и принимать меры по их устранению.
Как защититься от негативного влияния магнитных бурь в августе 2022
- откажитесь от тяжелой еды — жареной, жирной;
- откажитесь от алкоголя;
- ложитесь спать в одно и то же время;
- проводите время на свежем воздухе;
- принимайте контрастный душ.