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Астрологія

Магнитные бури в августе 2022: когда ждать солнечные вспышки

13 июля 2022, 14:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Магнитные бури
Источник: Depositphotos

В августе 2022 года ожидается несколько магнитных бурь, к которым метеочувствительным людям лучше подготовиться заранее.

Для некоторых людей и живых организмов магнитные бури — причина ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний. Относительно безопасные промежутки в третий месяц лета — с 3 по 9 и с 12 по 21 числа.

Даты магнитных бурь в августе 2022

Слабая магнитная буря ожидается уже 1 августа. 2 и 3 числа возможны незначительные колебания, которые не особо скажутся на самочувствии чувствительных людей.

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Буря средней интенсивности наступит уже 10 августа и продлится до 11 числа. В этот период рекомендуется отказаться от физической активности, алкоголя, жирной пищи и тонизирующих напитков.

Мощная магнитная буря ожидается с 16 по 22 августа. Следует отказаться от тяжелой работы и принимать назначенные врачом лекарства, если таковые имеются.

29 числа прогнозируется незначительная солнечная активность. Стоит отслеживать негативные симптомы и принимать меры по их устранению.

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь в августе 2022

  • откажитесь от тяжелой еды — жареной, жирной;
  • откажитесь от алкоголя;
  • ложитесь спать в одно и то же время;
  • проводите время на свежем воздухе;
  • принимайте контрастный душ.
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Астрологія Магнітні бурі
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