Гороскоп на август 2022 года эксклюзивно для Фактов ICTV составил ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель Битвы экстрасенсов в Украине, эксперт проекта Следствие ведут экстрасенсы (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.
- Овны
Начало месяца порадует Овнов новыми перспективами в профессиональной сфере деятельности. Представители знака сумеют добиться тех высот, о которых давно мечтали. А вот со здоровьем стоит быть осторожнее. Есть большой риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
- Тельцы
Последний месяц лета сулит Тельцам немало положительных перемен и позитивных эмоций. То, что раньше казалось неосуществимыми планами, сейчас вполне может стать реальностью. Главное при этом — не бояться сделать первый шаг. Будьте активнее!
- Близнецы
В этот период Близнецам стоит внимательнее относиться к поступающей информации. Есть большая вероятность, что вас хотят ввести в заблуждение. В делах любовных звезды советуют семейным представителям знака быть сдержаннее. Колкие замечания в адрес любимого человека могут стать причиной ссоры.
- Раки
Август для Раков — время активной работы и постановки новых целей. Все, за что вы возьметесь, будет получаться легко. В середине месяца звезды сулят судьбоносные встречи. На вашем пути появится человек, который сможет раскрыть перед вами новые горизонты.
- Львы
Этот период сулит Львам немало приятных впечатлений. Скорее всего, вы встретитесь со старыми друзьями, которых давно не видели. В сфере личных отношений звезды обещают приятные сюрпризы. Вполне возможно, что любимый человек сможет вас по-настоящему удивить.
- Девы
Конец лета порадует Дев внутренним ощущением гармонии. Несмотря на то, что забот будет по-прежнему немало, вы сможете грамотно распределить свое время так, чтобы не только справиться с поставленными задачами, но и уделить внимание себе.
- Весы
Не стоит торопиться с принятием важных решений. Чрезмерная эмоциональность может помешать вам правильно оценить ситуацию. А потому вовсе не лишним будет обратиться за советом к близким людям. В конце месяца старайтесь экономнее распоряжаться финансами — возможны незапланированные расходы.
- Скорпионы
В этом месяце Скорпионы легко смогут справиться с теми вопросами, которые подолгу откладывали “на потом”. Сейчас у вас для этого хватит и сил, и времени. Конец августа — прекрасное время, чтобы избавиться от балласта в вашей жизни. К примеру, расстаться с вредными привычками или прекратить токсичные отношения.
- Стрельцы
Начало месяца порадует Стрельцов хорошими новостями, связанными с профессиональной сферой деятельности. Скорее всего, у вас появятся новые проекты и интересные начинания. В делах любовных одиноким сердцам звезды сулят романтику. Вполне возможна судьбоносная встреча.
- Козероги
Конец лета сулит Козерогам удачу в решении финансовых вопросов. У вас есть все шансы заметно улучшить свое благосостояние. Главное при этом — не откладывать на завтра то, что можете сделать уже сегодня. В конце месяца есть большая вероятность конфликтов с близкими людьми. Старайтесь не создавать для них почву.
- Водолеи
Август — прекрасный шанс для Водолеев, чтобы разобраться в себе. Сейчас у вас появятся ответы на внутренние вопросы, которые волновали вас длительное время. В сфере финансов звезды сулят прибыль. Не упустите возможность получить дополнительный доход.
- Рыбы
В этот период Рыбы смогут почувствовать небывалую уверенность в себе. Именно эти внутренние перемены помогут представителям знака решиться на кардинальные перемены в жизни. Совет звезд: не забывать, что все рамки — только в нашем сознании. В конце месяца обратите внимание на рутинные дела — именно в них вы рискуете допустить ошибки. А потому будьте внимательны!