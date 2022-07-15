Гороскоп на август 2022 года эксклюзивно для Фактов ICTV составил ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель Битвы экстрасенсов в Украине, эксперт проекта Следствие ведут экстрасенсы (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овны

Начало месяца порадует Овнов новыми перспективами в профессиональной сфере деятельности. Представители знака сумеют добиться тех высот, о которых давно мечтали. А вот со здоровьем стоит быть осторожнее. Есть большой риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тельцы

Последний месяц лета сулит Тельцам немало положительных перемен и позитивных эмоций. То, что раньше казалось неосуществимыми планами, сейчас вполне может стать реальностью. Главное при этом — не бояться сделать первый шаг. Будьте активнее!

Сейчас смотрят

Близнецы

В этот период Близнецам стоит внимательнее относиться к поступающей информации. Есть большая вероятность, что вас хотят ввести в заблуждение. В делах любовных звезды советуют семейным представителям знака быть сдержаннее. Колкие замечания в адрес любимого человека могут стать причиной ссоры.

Раки

Август для Раков — время активной работы и постановки новых целей. Все, за что вы возьметесь, будет получаться легко. В середине месяца звезды сулят судьбоносные встречи. На вашем пути появится человек, который сможет раскрыть перед вами новые горизонты.

Львы

Этот период сулит Львам немало приятных впечатлений. Скорее всего, вы встретитесь со старыми друзьями, которых давно не видели. В сфере личных отношений звезды обещают приятные сюрпризы. Вполне возможно, что любимый человек сможет вас по-настоящему удивить.

Девы

Конец лета порадует Дев внутренним ощущением гармонии. Несмотря на то, что забот будет по-прежнему немало, вы сможете грамотно распределить свое время так, чтобы не только справиться с поставленными задачами, но и уделить внимание себе.

Весы

Не стоит торопиться с принятием важных решений. Чрезмерная эмоциональность может помешать вам правильно оценить ситуацию. А потому вовсе не лишним будет обратиться за советом к близким людям. В конце месяца старайтесь экономнее распоряжаться финансами — возможны незапланированные расходы.

Скорпионы

В этом месяце Скорпионы легко смогут справиться с теми вопросами, которые подолгу откладывали “на потом”. Сейчас у вас для этого хватит и сил, и времени. Конец августа — прекрасное время, чтобы избавиться от балласта в вашей жизни. К примеру, расстаться с вредными привычками или прекратить токсичные отношения.

Стрельцы

Начало месяца порадует Стрельцов хорошими новостями, связанными с профессиональной сферой деятельности. Скорее всего, у вас появятся новые проекты и интересные начинания. В делах любовных одиноким сердцам звезды сулят романтику. Вполне возможна судьбоносная встреча.

Козероги

Конец лета сулит Козерогам удачу в решении финансовых вопросов. У вас есть все шансы заметно улучшить свое благосостояние. Главное при этом — не откладывать на завтра то, что можете сделать уже сегодня. В конце месяца есть большая вероятность конфликтов с близкими людьми. Старайтесь не создавать для них почву.

Водолеи

Август — прекрасный шанс для Водолеев, чтобы разобраться в себе. Сейчас у вас появятся ответы на внутренние вопросы, которые волновали вас длительное время. В сфере финансов звезды сулят прибыль. Не упустите возможность получить дополнительный доход.

Рыбы

В этот период Рыбы смогут почувствовать небывалую уверенность в себе. Именно эти внутренние перемены помогут представителям знака решиться на кардинальные перемены в жизни. Совет звезд: не забывать, что все рамки — только в нашем сознании. В конце месяца обратите внимание на рутинные дела — именно в них вы рискуете допустить ошибки. А потому будьте внимательны!