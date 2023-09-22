Гороскоп на 23 сентября 2023 года советует после 09:47 утра не планировать важное. Хорошо заниматься рутиной, уборкой или делать что-то для других.

Если помогаете другим, это должно осуществляться по запросу и не быть спасением.

По прогнозу университета Никифоровых, хорошо пересмотреть свои цели, вычеркнуть мысленно или на листе бумаги уже достигнутые или неактуальные. Зато новые цели пока писать не стоит.

Согласно гороскопу на 23.09.2023, в этот день неблагоприятно:

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обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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