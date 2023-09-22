Гороскоп на 23 вересня 2023 року радить після 09:47 ранку не планувати важливе. Добре займатися рутиною, прибиранням чи робити щось для інших.
Якщо допомагаєте іншим, це має здійснюватися за запитом і не бути рятівництвом.
За прогнозом університету Нікіфорових, добре переглянути свої цілі, викреслити подумки або на аркуші паперу вже досягнуті або неактуальні. Натомість нові цілі поки що писати не варто.
Згідно з гороскопом на 23.09.2023, у цей день несприятливо:
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- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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