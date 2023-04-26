Гороскоп на 27 апреля 2023 года обещает благоприятный потенциал дня, раскрыть который будет на удивление трудно.
По прогнозу университета Никифоровых, может быть много категоричности, консервативности и нетерпимости. Однако это хороший момент для духовной практики и саморазвития.
После полудня будьте внимательны к еде: если не уверены в ее свежести и происхождении, не стоит ее употреблять.
Дети могут требовать больше внимания, быть более капризными, чем обычно. Уделите им немного больше времени, подпитайте их своим вниманием, заботой и любовью. Сегодня дети действительно нуждаются в большей поддержке.
Согласно гороскопу на 27.04.2023, в этот день:
- можно — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
- неблагоприятно после 11:08 — обрезать ногти.
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