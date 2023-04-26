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Уделите время детям: гороскоп на 27 апреля 2023 года

26 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 27 апреля 2023 года обещает благоприятный потенциал дня, раскрыть который будет на удивление трудно.

По прогнозу университета Никифоровых, может быть много категоричности, консервативности и нетерпимости. Однако это хороший момент для духовной практики и саморазвития.

После полудня будьте внимательны к еде: если не уверены в ее свежести и происхождении, не стоит ее употреблять.

Дети могут требовать больше внимания, быть более капризными, чем обычно. Уделите им немного больше времени, подпитайте их своим вниманием, заботой и любовью. Сегодня дети действительно нуждаются в большей поддержке.

Согласно гороскопу на 27.04.2023, в этот день:

  • можно — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно после 11:08 — обрезать ногти.

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