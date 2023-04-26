Гороскоп на 27 квітня 2023 року обіцяє сприятливий потенціал дня, розкрити який буде напрочуд важко.

За прогнозом університету Нікіфорових, може бути багато категоричності, консервативності та нетерпимості. Однак це слушний момент для духовної практики та саморозвитку.

Після полудня будьте уважними до їжі: якщо не впевнені у її свіжості та походженні, не варто її вживати.

Діти можуть вимагати більше уваги, бути примхливішими, ніж зазвичай. Приділіть їм трохи більше часу, підживіть їх своєю увагою, турботою та любов’ю. Сьогодні дітлахи справді потребують більше підтримки.

Згідно з гороскопом на 27.04.2023, у цей день:

можна – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо після 11:08 – обрізати нігті.

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