Несмотря на разные прогнозы со стороны военных аналитиков, Вооруженным силам удалось начать контрнаступательные действия уже в конце августа. И это не случайность, а знамение усиления украинских позиций в войне именно в этот месяц – убеждает нумеролог Владислав Грицай. Чего ждать от зимы как на фронте, так и в тылу, какой кризис назревает прямо сейчас в Кремле и наступит ли победа в 2023 году – нумеролог ответил на вопросы в нашем интервью.

– Уже в августе украинской армии удались первые попытки контрнаступления на юге. Что говорит нумерология об успехах деоккупации Херсона и Мариуполя?

– Как раз ровно полгода с начала нападения на Украину – это 24 августа. Это, во-первых, точка невозврата, во-вторых, это еще и День независимости. А день рождения в жизни каждого человека, как мы знаем, это время перерождения. Некоторое время после этого дня у человека происходит прилив сил и энергии. То же произошло и с Украиной. После своего дня рождения она получила новый поток энергии. Мы стали еще сильнее. К тому же, исходя из положений нумерологии, самым тяжелым для нас был июль. Это был месяц перемен – и позиции некоторых наших союзников, и событий на фронте. А дальше август – это очень сильный для нас месяц.

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Что касается освобождения Херсона и юга в целом, я думаю, что этот регион, как ни странно, будет не так просто освободить, как мы думаем. Рядом Крым. И сама энергетика этого города – это энергетика портала, соединяющего Украину с нашими оккупированными территориями.

– Какие настроения царят в оккупированном Херсоне сейчас? Много ли еще на оккупированной территории коллаборантов?

– Херсон – это по своей энергетической карте форпост, ворота, через которые происходит выход-вход вражеской энергии. Херсон для нас очень большую роль сыграл в противостоянии оркам. И дальше он продолжит играть роль этого портала, то есть туда будут возвращаться враги, и Херсон будет их задерживать. И местные люди это понимают. Там очень сильное партизанское движение. Ментальность херсонского народа такова, она казацкая.

Херсон больше опасен для россиян, когда они его удерживают, чем когда они от него отступят. Но коллаборанты, конечно, есть. Их тоже придется ликвидировать еще долго.

— Что ожидает Крым в ближайшее время? Числа показывают, когда может восстановиться украинский контроль?

– Контроль там будет, скорее всего, общий. Это будет автономная земля с влиянием какой-нибудь международной организации по типу ООН. Очевидно, что там будет влияние Турции. Украина сможет установить доминирующий контроль над островом, когда выгонит оттуда россиян и начнет развивать его. Но на это уйдут годы. Когда там восстановится хоть какой-нибудь контроль Украины – это 2024 год. Это будет год восстановления и воссоздания по своему нумерологическому образу. В следующем году будет еще рано. Даже переговоры по Крыму могут начаться самое раннее — с октября 2023 года.

– Как изменится ситуация на фронте зимой?

– До декабря мы совершим небольшой прорыв, но серьезных проблем или потерь не будет, об этом говорит наш годовой цикл. А вот следующие четыре месяца, один из них еще будет в 2022 году, и три в 2023-м – с декабря по апрель – дадут возможность выйти Украине на новые уровни доминации в этой войне. В эти месяцы с точки зрения чисел у нас будет огромное энергетическое развитие. Кроме того, у нас появятся новые союзники, к тому же очень неожиданные – Бразилия, Аргентина, Япония. В общем, предстоящие месяцы – это месяцы новых интересных решений и перемен.

– Украинцев уже предупредили, что эта зима может быть самой холодной за последние десятилетия. Однако нам может помочь поддержка партнеров в обеспечении газом. Какой объем помощи для Украины будет и от кого?

– Поскольку после своего дня рождения – 24 августа – Украина перешла в фазу защиты от своих предков, нам удастся пережить и зиму. Речь идет о духе нашего народа, о мотивации, которая идет с древних времен нашей истории. Зимой нам действительно поможет и природа. Зима не будет слишком холодной и затяжной. А несмотря на это, внешняя помощь тоже будет – от наших партнеров. Не скажу, в каких размерах, но она точно будет.

– Многие переживают за старт учебного года в Украине. Будут ли безопасны школы для очных уроков?

– Сентябрь – это нумерологически всегда месяц обмана и интриг. Все тайное становится явным в этот месяц, это девятка. До 15-го числа этого месяца ситуация будет наиболее напряженной, а затем идет ослабление негативной энергии, и школы могут уже не быть под таким явным ударом, как сейчас. Сейчас то время, когда мы увидим в ближайшие дни – оправдаются ли все угрозы или это просто запугивание.

– Ожидает ли украинскую сторону какая-то непредсказуемая опасность, или наоборот – удалось ли нам окончательно переломить успех на свою сторону в войне?

– В этом плане тоже ждем, что покажет сентябрь. Это с точки зрения нумерологии очень неоднозначный месяц. Мы включились в новый поток сил с августа и сейчас покажем, как мы можем его использовать и на что готов противник.

– Недавно стало известно, что Шойгу отстранили от руководства войсками РФ. Какие еще кадровые перемены будут в Кремле?

– У Путина по его дате рождения – 7 октября – в принципе есть три кризисных месяца – март, май и август. Неудивительно, что в августе начались кадровые изменения. Но это только начало и верхушка айсберга. Я даже вижу картину смерти в матрице Путина, а значит, он уже может быть мертв. Для него это может быть либо сердце, либо онкология, либо болезни от ослабленного иммунитета. Но мы не узнаем этого раньше октября.

Вы ведь понимаете, война не закончится в тот день, когда он умрет. Тот день только начнет менять картину в нашу пользу и в конце концов приведет к постепенному угасанию сил врага. В том числе это будут переговоры, на которые уже активно надеются в Кремле. Ближайшие полтора месяца все покажут.

– Видите ли вы окончание войны в следующем, 2023 году? В какой период у нас больше всего шансов на победу?

– 2023 год это семерка в сумме. Это цифра ценностей, трансформаций, перехода из одного состояния в другое. Для Украины следующий год – это период перемен. Мы будем заново восстанавливать пределы своей ментальности, а также и саму Украину. Война может закончиться в следующем году, но вряд ли мы сразу отвоюем в 2023 году Донбасс и Крым. Более успешным для этого нумерологически будет именно 2024 год.