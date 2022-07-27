Судьба Крымского моста будет решена в ближайшее время — к такому выводу пришли нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко. С помощью карт таро они узнали, когда ЗСУ ударят по судьбоносному сооружению.

— Возможности уже есть, но пока нет разрешения на операцию. Может быть, через 2-3 недели. Август, средина августа. Интересная карта Паж пентаклей — это всегда об идеи, которая уже имеет свой план и последовательность в реализации. Это реально, но не прямо сейчас.

Расклад карт показал, что сейчас наши военные ждут разрешения у третьей стороны, и общее понимание операции уже доступное нашим защитникам.

Крымский мост уже давно обсуждается в Украине — его повреждение или уничтожение может стать переломным моментом в войне. Военные уже неоднократно заявляли — как только будет возможность, эта переправа будет уничтожена.

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