ВСУ “обломают” врага: таролог увидела сроки освобождения оккупированных территорий и судьбу Крыма

Три части наших территорий Украина освободит от оккупантов уже до конца года.

Эксклюзивный расклад таро для Фактов ICTV сделала победительница 15 сезона Битвы экстрасенсов Яна Пасынкова.

— У меня выпадает тройка пентаклей и пятерка чаш перевернутая. Это указывает на три части наших территорий, которые мы сможем вернуть, причем в период до конца этого года. И самое интересное, что на этих территориях враг уже чувствует себя как дома и думает, что сможет перетащить местное население на свою сторону. Они очень ошибаются (улыбается, — Ред.).

Пасынкова уверена, ближайшие месяцы для Украины будут тяжелыми. Но несмотря на то, что враг хорошо закрепился, наши защитники смогут изменить ситуацию.

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