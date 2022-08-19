О ходе войны, украинском Крыме и мертвом Путине: эксклюзивное интервью Яны Пасынковой

Провокации в День Независимости, отвоевание захваченных территорий и мертвый Путин — на это и другие предвидения событий войны в Украине эксклюзивно сделала таро-расклад победительница 15 сезона Битвы экстрасенсов Яна Пасынкова. Что ждет мир в ближайшие месяцы и каких опасностей следует опасаться – таролог рассказала в нашем интервью.

– Мировые СМИ не перестают прогнозировать сценарии войны в Украине. Впереди осень и зима. Что говорят карты по поводу ближайших месяцев противостояния?

— Ближайшие месяцы будут тяжелыми — об этом говорит карта четверка мечей, которая мне выпадает. Враг хорошо закрепился, но наши защитники смогут, хоть и сложно, изменить ситуацию. Что касается вопроса наших пленных – карты показывают открытый вопрос. Многие карты показывают паузу в наступлении с обеих сторон. Но очевидно, что до конца года ситуация станет напряженнее.

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— Все в ожидании Дня Независимости как праздничной даты, но и со страхом, не готовит ли враг на этот день провокации. Что нумерология и карты говорят об этом числе?

– 24.08.22 в сумме дает карту Суд. Судный день, будет тревога. Два дня до и два дня после никуда не переезжайте, а по сигналу сирены бегите в укрытие, не пренебрегайте! Карты показывают, что в этот день как минимум будет сорвана важная встреча на самом высоком уровне. Но верим, что настоящий праздник у нас впереди вместе с днем ​​победы.

– Какие наши земли мы сможем вернуть и в какой срок?

– На этот вопрос у меня выпадает тройка пентаклей и пятерка чаш перевернутая. Это указывает на три части наших территорий, которые мы сможем вернуть, причем в период до конца этого года. И самое интересное, что на этих территориях враг уже чувствует себя как дома и думает, что сможет перетащить местное население на свою сторону. Они очень ошибаются (улыбается, — Ред.).

— Крым – может быть полностью под контролем Украины в ближайшие годы?

– Крым будет на стороне победителя, но автономным. Карты говорят об этом. А победим, конечно, мы. Поэтому ждем и молимся.

– Чем живет и о чем сейчас думает Путин? Карты показывают, какие замыслы у врага? Он болен физически?

– Путин умер, я это знаю уже давно. У него по картам Луна и десятка пентаклей. Это означает украденную судьбу. Перед нами его двойник, очевидно. Можно воспринимать это как прямо, так и метафорически. Но точно скажу одно – тот, кто сейчас играет роль Путина, лишается власти, и зиму он не переживет.

– В начале войны вы делали прогноз об опасности для нашего президента Зеленского. Сейчас на него готовятся покушения?

– Над семьей президента опасность нависает каждый день. Он должен постоянно пересматривать свое окружение, но карты говорят, что ему ни в коем случае нельзя сейчас переезжать или менять жилье. Это может стать роковым фактором.

— Провокации в Косово, Тайване и Ближнем Востоке. Будет ли Третья мировая на территории многих государств?

– Я пока вижу точно, что будет еще две войны между совершенно другими странами, чем сейчас. Карты показывают комбинацию, где сильные станут сильнее, а слабые слабее. Ждем несколько новых и даже неожиданных государственных союзов.

— Какие события вероятнее всего ожидают Украину в промежутке через 3-5 лет после победы?