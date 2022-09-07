Попри різні прогнози з боку військових аналітиків, Збройним силам вдалося розпочати контрнаступальні дії вже наприкінці серпня. І це не випадковість, а знамення посилення українських позицій у війні саме у цей місяць – переконує нумеролог Владислав Грицай. Чого чекати від зими як на фронті, так і в тилу, яка криза назріває просто зараз у Кремлі та чи настане перемога у 2023 році – нумеролог дав відповіді на запитання у нашому інтерв’ю.

– Вже у серпні українській армії вдалися перші спроби контрнаступу на півдні. Що каже нумерологія про успіхи деокупації Херсона та Маріуполя?

– Якраз рівно пів року від початку нападу на Україну – це 24 серпня. Це, по-перше, точка неповернення, по-друге, це ще й День Незалежності. А день народження в житті кожної людини, як ми знаємо, – це час переродження. Певний час після цього дня у людини відбувається прилив сил і енергії. Те саме сталося і з Україною. Після свого дня народження вона отримала новий потік енергії. Ми стали ще сильнішими. До того ж, якщо виходити з положень нумерології, найважчим для нас був липень. Це був місяць змін – і позиції деяких наших союзників, і подій на фронті. А далі серпень – це дуже сильний для нас місяць.

Зараз дивляться

Щодо звільнення Херсона і півдня загалом, я вважаю, що цей регіон, хоч, може, це й дивно, буде не так просто звільнити, як ми думаємо. Поруч Крим. І сама енергетика цього міста – це енергетика порталу, який з’єднує Україну з нашими окупованими територіями.

– Які настрої панують в окупованому Херсоні зараз? Чи ще багато на окупованій території колаборантів?

– Херсон за своєю енергетичною картою – це форпост, ворота, через які відбувається вихід-вхід ворожої енергії. Херсон для нас насправді відіграв дуже велику роль у протистоянні оркам. Він і надалі відіграватиме роль цього порталу, тобто туди будуть повертатися вороги, але Херсон їх затримуватиме. І місцеві люди це розуміють. Там дуже сильний партизанський рух. Ментальність херсонського народу така, козацька.

Херсон більш небезпечний для росіян, коли вони його утримують, ніж коли вони від нього відступлять. Але колаборанти, звісно, є. Їх теж доведеться ліквідовувати ще довго.

– Що очікує на Крим найближчим часом? Числа показують, коли там може відновитися український контроль?

– Контроль там буде, найімовірніше, спільний. Це буде автономна земля із впливом якоїсь міжнародної організації на кшталт ООН. Очевидно, там буде вплив Туреччини. Україна зможе встановити домінуючий контроль над півостровом, коли вижене звідти росіян і почне розвивати його. Але на це підуть роки. Коли там відновиться хоч якийсь контроль України – це 2024 рік. Це буде рік відновлення і відбудови за своїм нумерологічним образом. Наступного року буде ще зарано. Навіть переговори щодо Криму можуть початися щонайраніше лише з жовтня 2023 року.

– Як зміниться ситуація на фронті взимку?

– До грудня ми здійснимо невеликий прорив, але серйозних проблем або втрат не матимемо, про це свідчить наш річний цикл. А от наступні чотири місяці, один із них ще буде у 2022 році, і три у 2023 – це з грудня по квітень – дадуть можливість вийти Україні на нові рівні домінації у цій війні. В ці місяці, з точки зору чисел, у нас буде величезний енергетичний розвиток. Крім цього, у нас з’являться нові союзники, до того ж дуже неочікувані – Бразилія, Аргентина, Японія. Загалом майбутні місяці – це місяці нових цікавих рішень і змін.

– Українців вже попередили, що ця зима може бути найхолоднішою за останні десятиліття. Однак нам може допомогти підтримка партнерів у забезпеченні газом. Який обсяг допомоги для України буде і від кого?

– Оскільки після свого дня народження – 24 серпня – Україна перейшла до фази захисту від своїх предків, нам вдасться пережити і зиму. Йдеться про дух нашого народу, про мотивацію, яка йде з давнини нашої історії. Взимку нам насправді допоможе і природа. Зима не буде дуже холодною і затяжною. Та попри це зовнішня допомога теж буде – від наших партнерів. Не скажу, в яких розмірах, але вона точно буде.

– Багато хто переживає за старт навчального року в Україні. Чи будуть безпечними школи для очних уроків?

– Вересень – це нумерологічно завжди місяць обману та інтриг. Усе таємне цього місяця стає явним, бо це дев’ятка. До 15-го числа цього місяця ситуація буде найбільш напруженою, а потім йде ослаблення негативної енергії, і школи можуть вже не бути під таким явним ударом, як зараз. Найближчими днями ми побачимо, чи виправдаються усі загрози, чи це просто залякування.

– Чи чекає на українську сторону якась непередбачувана небезпека, або навпаки – чи вдалося нам остаточно перехилити успіх на свій бік у війні?

– У цьому сенсі теж чекаємо, що покаже вересень. Це з точки зору нумерології дуже неоднозначний місяць. Ми включилися у новий потік сил з серпня, і зараз ми покажемо, як ми можемо його використати і на що готовий противник.

– Нещодавно стало відомо, що Шойгу відсторонили від керівництва військами РФ. Які ще кадрові зміни будуть в Кремлі?

– У Путіна по його даті народження – 7 жовтня – в принципі є три кризові місяці – березень, травень і серпень. Не дивно, що в серпні почалися ці кадрові зміни. Але це лише початок і верхівка айсберга. Я навіть бачу картину смерті у матриці Путіна, а це означає, що він вже може бути мертвим. Для нього це може бути або серце, або онкологія, або хвороби від ослабленого імунітету. Але ми не дізнаємося про це раніше жовтня.

Ви ж розумієте, війна не закінчиться в той день, коли він помре. Той день лише почне змінювати картину на нашу користь і врешті приведе до поступового згасання сил ворога. Зокрема, це будуть переговори, на які у Кремлі вже активно сподіваються. Найближчі півтора місяця все покажуть.

– Чи бачите ви закінчення війни наступного, 2023 року? В який період у нас є найбільше шансів на перемогу?

– 2023 рік – це сімка у сумі. Це цифра цінностей, трансформацій, переходу з одного стану в інший. Для України наступний рік – це період змін. Ми будемо заново відбудовувати межі своєї ментальності, а також – і саму Україну. Війна може скінчитися наступного року, але ми навряд чи одразу відвоюємо у 2023 році Донбас і Крим. Більш успішним для цього нумерологічно буде саме 2024 рік.