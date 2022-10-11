Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Астрологія

Пластика и специальная школа: таролог увидела “рождение” двойников Путина

11 октября 2022, 15:36
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Пластика и специальная школа: таролог увидела “рождение” двойников Путина

В Росси есть женщина, которая готовит двойников Владимира Путина с помощью пластических операций, уверена таролог Людмила Хомутовская.

– По всем данным, в России есть человек – это женщина, которая делает пластические операции людям, похожим на Путина. Затем их, этих двойников, подлечивают, держат в форме, они проходят определенную школу, чтобы быть максимально похожими на Путина, — рассказала таролог в эксклюзивном интервью.

По словам Хомутовской, в России “все поставлено на службу отечества”. Именно поэтому подготовкой двойников Путина занимаются специально обученные люди.

Сейчас смотрят
Читайте также:
таролог Людмила ХомутовськаОб окончании войны, вступлении Украины в НАТО и плане “Б” Путина: интервью с Людмилой Хомутовской

Теги
Владимир Путин Россия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь