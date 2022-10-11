В Росси есть женщина, которая готовит двойников Владимира Путина с помощью пластических операций, уверена таролог Людмила Хомутовская.

– По всем данным, в России есть человек – это женщина, которая делает пластические операции людям, похожим на Путина. Затем их, этих двойников, подлечивают, держат в форме, они проходят определенную школу, чтобы быть максимально похожими на Путина, — рассказала таролог в эксклюзивном интервью.

По словам Хомутовской, в России “все поставлено на службу отечества”. Именно поэтому подготовкой двойников Путина занимаются специально обученные люди.