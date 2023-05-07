Гороскоп на 8 мая 2023 года советует не требовать от себя сверхвысокой эффективности в первый день рабочей недели.

По прогнозу университета Никифоровых, день не способствует важному и новому, будут препятствия и задержки, особенно после 15:48. Занимайтесь повседневным, рутинным. Продолжайте начатое ранее в спокойном темпе.

Не поддавайтесь сегодня соблазну поступить нечестно, схитрить. Рано или поздно правда выйдет наружу. Даже если истина не раскроется, вы в глубине души всегда будете знать об этом.

Не участвуйте в недостойных вас интригах, сплетнях.

Хороший момент для того, чтобы делиться знаниями, особого мистического характера, изучать их глубже. Также сегодня отличное время для интеллектуальной деятельности и повышения своей компетенции.

Согласно гороскопу на 08.05.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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