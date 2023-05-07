Гороскоп на 8 травня 2023 року радить не вимагати від себе надвисокої ефективності в перший день робочого тижня.

За прогнозом університету Нікіфорових, день не сприяє важливому і новому, будуть перешкоди та затримки, особливо після 15:48. Займайтеся повсякденним, рутинним. Продовжуйте розпочате раніше у спокійному темпі.

Не піддавайтеся сьогодні спокусі вчинити нечесно, схитрувати. Рано чи пізно правда вийде назовні. Навіть якщо істина не розкриється, ви в глибині душі завжди знатимете про це.

Не беріть участь у не гідних вас інтригах, пліткуванні.

Гарний момент для того, щоб ділитися знаннями, особливого містичного характеру, вивчати їх глибше. Також сьогодні чудовий час для інтелектуальної діяльності та підвищення своєї компетенції.

Згідно з гороскопом на 08.05.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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