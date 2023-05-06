Гороскоп на 7 мая 2023 года советует не планировать много активности. Будет сложно почувствовать внутреннюю опору и уверенность в себе, с количеством сил и энергии также могут быть проблемы.

Найдите время пообщаться с друзьями, по телефону или вживую, попробуйте выйти за связь с теми, с кем давно не общались, но кого хотели бы снова сделать частью своей жизни. Пусть это будут действительно люди, достойные места в жизни и сердце.

По прогнозу университета Никифоровых, 7 мая хорошо навести порядок и уют в доме или хотя бы создать большую чистоту в западном секторе вашего жилого пространства.

Согласно гороскопу на 07.05.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на май 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год