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Верните в жизнь забытых друзей: гороскоп на 7 мая 2023 года

6 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 мая 2023 года советует не планировать много активности. Будет сложно почувствовать внутреннюю опору и уверенность в себе, с количеством сил и энергии также могут быть проблемы.

Найдите время пообщаться с друзьями, по телефону или вживую, попробуйте выйти за связь с теми, с кем давно не общались, но кого хотели бы снова сделать частью своей жизни. Пусть это будут действительно люди, достойные места в жизни и сердце.

По прогнозу университета Никифоровых, 7 мая хорошо навести порядок и уют в доме или хотя бы создать большую чистоту в западном секторе вашего жилого пространства.

Согласно гороскопу на 07.05.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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