Гороскоп на 7 травня 2023 року радить не планувати багато активності. Буде складно відчути внутрішню опору та впевненість у собі, з кількістю сил та енергії також можуть бути проблеми.

Знайдіть час поспілкуватися з друзями, телефоном чи наживо, спробуйте вийти за зв’язок із тими, з ким давно не спілкувалися, але кого хотіли б знову зробити частиною свого життя. Нехай це будуть справді люди, достойні місця у житті та серці.

За прогнозом університету Нікіфорових, 7 травня добре навести лад і затишок у будинку або хоча б створити неабияку чистоту в західному секторі вашого житлового простору.

Згідно з гороскопом на 07.05.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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