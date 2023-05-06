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Поверніть у життя забутих друзів: гороскоп на 7 травня 2023 року

6 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 травня 2023 року радить не планувати багато активності. Буде складно відчути внутрішню опору та впевненість у собі, з кількістю сил та енергії також можуть бути проблеми.

Знайдіть час поспілкуватися з друзями, телефоном чи наживо, спробуйте вийти за зв’язок із тими, з ким давно не спілкувалися, але кого хотіли б знову зробити частиною свого життя. Нехай це будуть справді люди, достойні місця у житті та серці.

За прогнозом університету Нікіфорових, 7 травня добре навести лад і затишок у будинку або хоча б створити неабияку чистоту в західному секторі вашого житлового простору.

Згідно з гороскопом на 07.05.2023, у цей день:

  • сприятливо – благодійність;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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