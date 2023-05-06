Гороскоп на 7 травня 2023 року радить не планувати багато активності. Буде складно відчути внутрішню опору та впевненість у собі, з кількістю сил та енергії також можуть бути проблеми.
Знайдіть час поспілкуватися з друзями, телефоном чи наживо, спробуйте вийти за зв’язок із тими, з ким давно не спілкувалися, але кого хотіли б знову зробити частиною свого життя. Нехай це будуть справді люди, достойні місця у житті та серці.
За прогнозом університету Нікіфорових, 7 травня добре навести лад і затишок у будинку або хоча б створити неабияку чистоту в західному секторі вашого житлового простору.
Згідно з гороскопом на 07.05.2023, у цей день:
- сприятливо – благодійність;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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