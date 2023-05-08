Гороскоп на 9 мая 2023 года советует не браться за важное и серьезное до 13:38. Далее энергетика дня постепенно меняется: она сохраняет некоторую резкость, но будет иметь много сил для преодоления и трансформации текущих задач, что станет залогом дальнейшего успеха.
По прогнозу университета Никифоровых, это момент, когда от планирования, мечтаний, оценивания, нужно переходить к конкретным действиям, которые помогут вам достичь цели. Не отчаивайтесь, если не получается сразу — если не пробовать совсем, то 100% не получится.
Сегодня можно ясно увидеть, что для вас является приоритетным и важным, а что лишь приглушенным фоном, навязанным обстоятельствами или окружением.
Согласно гороскопу на 09.05.2023, в этот день:
- благоприятно до 13:38 — отдавать долги, начинать лечение;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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