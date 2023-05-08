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Переходите от планов к действиям: гороскоп на 9 мая 2023 года

8 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 мая 2023 года советует не браться за важное и серьезное до 13:38. Далее энергетика дня постепенно меняется: она сохраняет некоторую резкость, но будет иметь много сил для преодоления и трансформации текущих задач, что станет залогом дальнейшего успеха.

По прогнозу университета Никифоровых, это момент, когда от планирования, мечтаний, оценивания, нужно переходить к конкретным действиям, которые помогут вам достичь цели. Не отчаивайтесь, если не получается сразу — если не пробовать совсем, то 100% не получится.

Сегодня можно ясно увидеть, что для вас является приоритетным и важным, а что лишь приглушенным фоном, навязанным обстоятельствами или окружением.

Согласно гороскопу на 09.05.2023, в этот день:

  • благоприятно до 13:38 — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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