Гороскоп на 9 травня 2023 року радить не братися за важливе та серйозне до 13:38. Далі енергетика дня поступово змінюється: вона зберігає деяку різкість, але матиме багато сил для подолання і трансформації поточних завдань, що стане запорукою подальшого успіху.

За прогнозом університету Нікіфорових, це момент, коли від планування, мрій, оцінювання, потрібно переходити до конкретних дій, які допоможуть вам досягти мети. Не впадайте у відчай, якщо не виходить одразу – якщо не пробувати зовсім, то 100% не вийде.

Сьогодні можна ясно побачити, що для вас є пріоритетним і важливим, а що лише приглушеним фоном, нав’язаним обставинами або оточенням.

Згідно з гороскопом на 09.05.2023, цього дня:

сприятливо до 13:38 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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