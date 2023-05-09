Гороскоп на 10 мая 2023 года обещает довольно резкое начало дня — с конфликтами и недоразумениями. Вторая половина более уравновешенная и стабильная в деятельной реализации и проявлении себя.

По прогнозу университета Никифоровых, 10 мая — неплохой момент, чтобы начать слушать аффирмации. Они могут существенно изменить ваше состояние, в том числе улучшить самочувствие и даже исцелить. Также хорошо работать с внутренней агрессией и неприятием себя.

10 мая Марс переходит в знак Рака. Это сложное, ослабленное положение для планеты, когда ее деятельность и сила как будто утопают в водной стихии Рака.

До 30 июня может быть сложнее проявлять активность, быстро собираться с силами, чтобы действовать, а внутренних претензий к себе может стать больше. Не сравнивайте свою активность и достижения в этот период с теми, что были до этого.

Возможно снижение сил на сопротивление в целом и болезням.

Овнам и Скорпионам стоит быть осторожнее.

Согласно гороскопу на 10.05.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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