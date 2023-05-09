Гороскоп на 10 травня 2023 року обіцяє досить різкий початок дня – із конфліктами та непорозуміннями. Друга половина більш врівноважена і стабільна в діловій реалізації та прояві себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, 10 травня – непоганий момент, щоби почати слухати афірмації. Вони можуть суттєво змінити ваш стан, зокрема покращити самопочуття і навіть зцілити. Також добре працювати з внутрішньою агресією і неприйняттям себе.

10 травня Марс переходить до знаку Рака. Це складне, ослаблене положення для планети, коли її діяльність і сила наче потопають у водній стихії Раку.

До 30 червня може бути складніше проявляти активність, швидко збиратися з силами, щоб діяти, а внутрішніх претензій до себе може стати більше. Не порівнюйте свою активність та здобутки у цей період з тими, що були попередньо до цього.

Можливе зниження сил на опір загальний та хворобам.

Овнам і Скорпіонам варто бути обережнішими.

Згідно з гороскопом на 10.05.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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