Гороскоп на 23 июня 2023 года обещает сильный день для того, чтобы выразить уважение к Роду, особенно хорошо работать с его женской ветвью.
По прогнозу университета Никифоровых, хорошо зажечь свечу за предков, поблагодарить их за жизнь и попросить благословения на важное в вашей жизни.
23 июня хорошо найти время прикоснуться к прекрасному — искусству, творчеству. Например, можно послушать произведения великих композиторов, узнать о них больше или просто послушать ваши любимые песни и мелодии.
В этот день стоит активно вкладываться в достижение ваших целей — можно достичь существенного прогресса. Неплохой момент для обновления гардероба: выбирайте качественное, не идите на поводу дешевизны. Покупку одежды для спорта стоит перенести.
Согласно гороскопу на 23.06.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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