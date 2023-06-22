Гороскоп на 23 июня 2023 года обещает сильный день для того, чтобы выразить уважение к Роду, особенно хорошо работать с его женской ветвью.

По прогнозу университета Никифоровых, хорошо зажечь свечу за предков, поблагодарить их за жизнь и попросить благословения на важное в вашей жизни.

23 июня хорошо найти время прикоснуться к прекрасному — искусству, творчеству. Например, можно послушать произведения великих композиторов, узнать о них больше или просто послушать ваши любимые песни и мелодии.

В этот день стоит активно вкладываться в достижение ваших целей — можно достичь существенного прогресса. Неплохой момент для обновления гардероба: выбирайте качественное, не идите на поводу дешевизны. Покупку одежды для спорта стоит перенести.

Согласно гороскопу на 23.06.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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