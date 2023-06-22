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Оновіть гардероб: гороскоп на 23 червня 2023 року

22 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 червня 2023 року обіцяє сильний день для того, щоб висловити повагу до Роду, особливо добре працювати з його жіночою гілкою.

За прогнозом університету Нікіфорових, добре запалити свічку за пращурів, подякувати їм за життя і попросити благословення на важливе у вашому житті.

23 червня добре знайти час доторкнутися до прекрасного – мистецтва, творчості. Наприклад, можна послухати твори великих композиторів, дізнатися про них більше або просто послухати ваші улюблені пісні та мелодії.

Цього дня варто активно вкладатися у досягнення ваших цілей – можна досягти суттєвого прогресу. Непоганий момент для оновлення гардероба: обирайте якісне, не йдіть на поводу дешевизни. Купівлю одягу для спорту варто перенести.

Згідно з гороскопом на 23.06.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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