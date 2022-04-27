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Астрологія

Новое оружие и прощание с агрессивным соседом: что принесет коридор затмений 2022

27 апреля 2022, 09:07
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Новое оружие и прощание с агрессивным соседом: что принесет коридор затмений 2022

Солнечное затмение 30 апреля откроет весенний коридор затмений 2022, который продлится до полного лунного затмения 16 мая.

Все, что будет происходить в весеннем коридоре затмений, будет отражаться много лет в жизни общества, уверена астролог Валентина Виттрок

Солнечное затмение формирует события сроком на 19 лет, это уникальная возможность заложить позитивную программу, попросить у высших сил откорректировать судьбу и исправить что-то.

Кто прочувствует солнечное затмение:

  • люди, рожденные в новолуния или непосредственно в затмения;
  • представители знака зодиака Лев;
  • люди, у которых Луна в знаке Льва;
  • люди, в знаке которых проходит затмение (сейчас оно будет проходить по Тельцу).

Солнечное затмение 30 апреля состоится практически в соединении с Ураном в Тельце, а значит мир получит какой-то неожиданный эффект. У многих может резко меняться система ценностей, отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта.

Уран в здоровье имеет отношение к спазмам любого рода и инсультам. Поскольку Уран проходит по Тельцу, то область шеи, щитовидной железы и нижней челюсти зубов будет повышенно чувствительна.

Уран в природе — это ураганы и грозы.

Уран в обществе — это технологии, оружие последнего образца, геополитические изменения, эмиграция , эвакуация или возврат из нее, проблемы с недвижимостью, неожиданные разрывы отношений (в том числе дипломатические), взрывоопасные ситуации.

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Лунное затмение 16 мая с Луной в Скорпионе может принести активность в криминогенном мире, особенно в сексуальном плане, отравления, подлость, эмоциональный дисбаланс, критические ситуации.

Нежелательны поездки и путешествия. Телец имеет отношение к земле и территориям, поэтому могут быть территориальные споры.

Также Телец имеет отношение к финансовой сфере, поэтому делать крупные ставки и продвигать проекты сейчас не время, это слишком рисковано.

Все события, произошедшие в коридоре затмений или непосредственно в затмения, имеют судьбоносный характер. Свадьбы, подписания договоров и знакомства будут иметь последствия на протяжении всей жизни. Если пара поссорилась и рассталась в это время, то ей не суждено больше сойтись.

Лунное затмение хорошо для избавления от лишнего веса, лишних друзей или агрессивных соседей или стран.

Теги
Гороскоп, Місячне затемнення, Солнечное затмение
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