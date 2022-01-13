Подробный гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Основное событие недели — это полнолуние в ночь с 17 на 18 января.

Это полнолуние довольно напряженное, и может характеризоваться эмоциональными вспышками, ссорами, скандалами, потребностью отстоять себя в отношениях. Кроме того, на протяжении всей недели остается ретроградный Меркурий. Это, как обычно, ознаменуется задержками, поломками, сложностями в достижении договоренностей. Также людям приходится возвращаться к старым, казалось бы закрытым, вопросам. Движение вперед довольно ограничено. С новыми проектами лучше подождать, как минимум, до февраля.

Гороскоп для Овнов

Вы можете в течение этой недели разбираться с неприятными, скандальными ситуациями, в которые могли попасть в предыдущие две недели. Это самое время для того, чтобы заняться восстановлением своей репутации. Обратите внимание на то, что говорят люди вокруг вас. Это довольно сложная неделя для вас, но со следующей будет легче. Из приятного — вам могут вернуть долги. В отношениях вы не очень хорошо слышите и понимаете партнеров, а они вас. Подождите, так как со следующей недели ситуация будет улучшаться.

Гороскоп для Тельцов

Благоприятная неделя для того, чтобы заняться изучением тех тем, которые вы давно откладывали. На работе возможны препятствия в осуществлении проектов, в которых вы заняты. Также возможно пристальное внимание со стороны руководства. Кроме того, у вас сейчас настрой на протест и освобождение от следования правилам, однако такая тактика вряд ли сработает. Не лучшее время для крупных покупок и вложений.

Гороскоп для Близнецов

Проекты застопорятся, но не стоит отчаиваться. Вы можете сейчас качественно продумать и перестроить планы. Под конец недели могут появляться оригинальные идеи, которые вы сможете воплотить в течение ближайших трех месяцев. В отношениях с партнерами следует быть осторожней. Вы можете быть излишне подозрительными, а ваши партнеры излишне эмоциональными. Важные дела и переговоры лучше планировать на конец недели. Ведь в начале недели, особенно в понедельник и вторник, сложно достичь взаимопонимания. На выходных донести свою мысль гораздо легче.

Гороскоп для Раков

Полнолуние в начале недели может повлечь за собой сложные выяснения отношений с партнерами, коллегами, с тем, кто находится с вами на равных. Это в принципе нервное и эмоциональное время, поэтому уделите его себе, чтобы у вас был ресурс для адекватных реакций на происходящее. Также напряжение сохраняется с понедельника по среду. Четверг и пятница могут быть довольно продуктивными, так как у вас выйдет решить сложные задачи. В субботу желательно отдохнуть, провести время с людьми, которым вы доверяете. Если вы не удержались от ссоры в начале недели, то к воскресенью есть шанс наладить отношения.

Гороскоп для Львов

Позаботьтесь о своем здоровье, особенно в начале недели. Организм ослаблен, не стоит его перегружать. Хорошее время для того, чтобы заняться рутинными, домашними делами. После среды и до конца недели намечается рост энергии, активности, особенно это касается общения, выходов в люди. Благоприятное время для того, чтобы найти новые или вспомнить о старых источниках заработка. Могут появляться люди из прошлого, которые подсказывают, в том числе насчет финансов. Главный мотив недели — заниматься собой, искать возможности для развития в вашем прошлом.

Гороскоп для Дев

Вы можете ощутить, что рутина вас поглотила, а это вызывает усталость. Стоит еще немного потерпеть для того, чтобы окончательно разобрать бытовые вопросы, заняться своим здоровьем, ввести полезные привычки. Постарайтесь концентрироваться не только на том, что необходимо, но и на том, что вам нравится. Это нужно для того, чтобы вознаградить себя после тяжелого дня.

Гороскоп для Весов

Сфера ваших интересов сейчас находится в обустройстве дома. Главное — найти внутреннюю гармонию, на которую можно опереться. Это не очень активное время, оно больше подходит для того, чтобы погрузиться в себя, проанализировать свою жизнь, прошлое. На этой неделе вашего внимания также могут потребовать дети. В финансовом смысле не лучшее время для приобретений и вложений. Как и для большинства знаков, начало недели будет напряженным, а завершение — более мягким и спокойным.

Гороскоп для Скорпионов

Основное внимание остается прикованным к финансовым вопросам. Возможно, вы уже понесли излишние траты, продержитесь еще немного. Постарайтесь не расходовать деньги на какие-то мечты, иллюзии. Важно реально оценивать состояние вашего кошелька. В отношениях с партнерами вы можете поднимать какие-то старые темы. Может быть много разговоров, обсуждений разных вопросов, в частности болезненных, но это не слишком чревато ссорами. Однако обратите внимание на дни около полнолуния 18 января, когда мы более обостренно воспринимаем происходящее.

Гороскоп для Стрельцов

Для вас в целом неплохая неделя. Есть возможность завершить проекты, начатые еще в декабре 2021 года. Ваши партнеры могут сейчас брать свои слова обратно, поэтому договоренностям в этот период не стоит сильно доверять. Но если вы заключили договора еще до 13 января, то есть вероятность, что они будут соблюдены. В финансовом плане это неплохое время, особенно для того, чтобы попросить или потребовать возврата долга. Также можно договориться о долговых обязательствах. Однако стоит это делать уже после четверга. С понедельника по среду — напряженное время.

Гороскоп для Козерогов

У вас очень напряженное начало недели (понедельник, вторник). В это время могут возникать конфликты и разногласия, связанные с тем, кто главный в паре. Это не лучшее время для презентации себя, выхода в свет. После среды у вас могут появляться хорошие идеи относительно финансового благополучия. Также к вам могут поступить интересные предложения, но не торопитесь их принимать, как минимум, до 4 февраля. В целом, ситуация под вашим контролем, что не может не нравиться. Возможно, дела идут не так легко, как хотелось бы, но, в целом, все развивается в позитивном ключе.

Гороскоп для Водолеев

Вас стоит поздравить с наступающими днями рождениями. Уже с 20 января Солнце переходит в ваш знак. Основная рекомендация на эту неделю — просмотреть, проанализировать все, что вы делали за последний год. Сейчас закладываются идеи и взгляды на следующий год. Тем более, еще и ретроградный Меркурий идет по вашему знаку, а это способствует тому, чтобы проанализировать глобальные жизненные цели. Это активный период для общения с друзьями, единомышленниками, а также с теми, чье мнение вам интересно (они могут подбрасывать идеи, но не торопитесь следовать им).

Гороскоп для Рыб

Для вас эта неделя активная, особенно в плане достижения целей. В это время можно завершать какие-то важные этапы. Также это важная неделя для выстраивания отношений с людьми. Хорошая неделя для того, чтобы попробовать участие в новом клубе, организации, которая занимается тем, что вам всегда нравилось. Если вы уже социально активны, то в этой сфере ожидаются перемены. С тратами не торопитесь. Отношения с партнерами стоит оберегать, так как они сейчас взволнованы и ожидают от вас поддержки.