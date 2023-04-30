Гороскоп на 1 мая 2023 года советует найти баланс между отдыхом и действиями, между наслаждениями и стремлением достичь важного. Держите перед глазами ваши желания и прилагайте усилия для их реализации.

Составьте список своих качеств, достижений, которые имеют ценность для других, и перечитывайте его время от времени.

По прогнозу университета Никифоровых, 1 мая — отличный момент для исключения из рациона зернобобовых и продуктов животного происхождения (кроме молочных) или устройства разгрузочного дня. Также рекомендуются медитативные практики для очищения своего внутреннего пространства, духовные практики.

Согласно гороскопу на 01.05.2023, в этот день:

можно после 19:39 — надевать новую одежду;

неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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