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Не забывайте о своих желаниях: гороскоп на 1 мая 2023 года

30 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 1 мая 2023 года советует найти баланс между отдыхом и действиями, между наслаждениями и стремлением достичь важного. Держите перед глазами ваши желания и прилагайте усилия для их реализации.

Составьте список своих качеств, достижений, которые имеют ценность для других, и перечитывайте его время от времени.

По прогнозу университета Никифоровых, 1 мая — отличный момент для исключения из рациона зернобобовых и продуктов животного происхождения (кроме молочных) или устройства разгрузочного дня. Также рекомендуются медитативные практики для очищения своего внутреннего пространства, духовные практики.

Согласно гороскопу на 01.05.2023, в этот день:

  • можно после 19:39 — надевать новую одежду;
  • неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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