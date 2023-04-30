Гороскоп на 1 травня 2023 року радить знайти баланс між відпочинком і діями, між насолодами та прагненням досягти важливого. Тримайте перед очима ваші бажання та докладайте зусиль для їх реалізації.

Складіть список своїх якостей, досягнень, які мають цінність для інших, та перечитуйте його час від часу.

За прогнозом університету Нікіфорових, 1 травня – чудовий момент для виключення з раціону зернобобових і продуктів тваринного походження (крім молочних) чи влаштування розвантажувального дня. Також рекомендуються медитативні практики для очищення свого внутрішнього простору, духовні практики.

Згідно з гороскопом на 01.05.2023, у цей день:

можна після 19:39 – одягати новий одяг;

несприятливо весь день – давати гроші в борг.

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